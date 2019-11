Newsflash (My Chemical Romance, Billy Corgan, Angels & Airwaves u.a.)

Neuigkeiten von My Chemical Romance, Billy Corgan, Angels & Airwaves, The Rentals, Bask, Tori Amos, All Them Witches, Rivers Cuomo, Battles, Turnover, Sights & Sounds, Dave Lombardo und Lambchop.

+++ My Chemical Romance haben weitere Shows in Australien, Neuseeland und Japan angekündigt. Ihre kürzlich angekündigte Reunion-Show im Dezember in Los Angeles bleibt also nicht die einzige. Alle neuen Termine finden im März statt. Weitere Details zu ihren möglichen Zukunftsplänen verriet die ursprünglich 2013 aufgelöste Band bisher jedoch nicht.

Instagram-Posts: My Chemical Romance kündigen drei weitere Auftritte an

+++ Billy Corgan hat das neue Doppelalbum "Cotillions" angekündigt. Das dritte Soloalbum des Smashing Pumpkins-Frontmanns erscheint bereits am 22. November. Noch gibt es keine offizielle Single zu hören, doch ein neues Video, das sein Roadtrip-Projekt "Thirty Days" rekapituliert, enthält einige Ausschnitte aus dem Album. 2017 hatte Corgan sein Soloalbum "Ogilala" veröffentlicht, danach begab er sich erst einmal mit den Smashing Pumpkins auf Tour und veröffentlichte mit ihnen das Album "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1".

Video: Billy Corgan - "Thirty Days Revisited"

Cover & Tracklist: Billy Corgan - "Cotillions"

+++ Angels & Airwaves zeigen ein Video zur Single "Kiss & Tell". Die hatte die Band um Tom DeLonge im August veröffentlicht, nicht lange nach dem Song "Rebel Girl", mit dem Angels & Airwaves ihre ersten Liveshows seit sieben Jahren angekündigt hatten. Ein mögliches neues Album kündigte die Band bisher noch nicht an. 2017 war die Akustik-EP "We Don't Need To Whisper" erschienen.

Video: Angels & Airwaves - "Kiss & Tell"

+++ The Rentals haben das neue Album "Q36" angekündigt und streamen daraus den Song "Spaceships". Das erscheint zwar erst am 2. Juni 2020, doch die Band um Ex-Weezer-Bassist Matt Sharp hatte sich zwischen dem Album "Seven More Minutes" von 1999 und dessen 2014 erschienenen Nachfolger "Lost In Alphaville" deutlich länger Zeit gelassen. "Q36" besteht aus 16 Songs, Sharp kündigte an, bis zum Release alle zwei Wochen eine neue Auskopplung veröffentlichen zu wollen.

Stream: The Rentals - "Spaceships"

Cover: The Rentals - "Q36"

+++ Bask streamen ihr kommendes Album schon jetzt vorab. "III" ist unsere aktuelle Platte der Woche und erscheint offiziell am Freitag, den 8. November. | >>> zur Review

Album-Stream: Bask - "III"

+++ Tori Amos hat ein neues Buch angekündigt. Ihre Memoiren "Resistance: A Songwriter's Story Of Hope, Change, And Courage" sollen einmal quer durch ihre drei Jahrzehnte umfassende Karriere als Musikerin führen. Sie erscheinen am 5. Mai bei Atria Books. Amos hatte zusammen mit der Autorin Ann Powers bereits 2005 eine Autobiografie namens "Piece By Piece" herausgebracht.

Instagram-Post: Tori Amos kündigt Memoiren an

+++ All Them Witches streamen die neue Single "1X1". Mit der machen die Psychrocker noch einmal heiß auf ihre anstehenden Support-Termine für Ghost sowie ihre eigenen Headliner-Shows, die Ende November und Mitte Dezember stattfinden. Karten für letztere gibt es bei Eventim. Im September 2018 hatten sie das noch aktuelle Album "ATW" veröffentlicht.

Stream: All Them Witches - "1X1"

+++ Dave Lombardo hat den Soundtrack für die Dokumentation "Los Últimos Frikis" geschrieben. Der Film, der am 10. November in New York City Premiere feiert, ist ein Portrait über die kubanische Metal-Band Zeus, denen in ihrem Heimatland über viele Jahre Auftritte verboten worden waren und deren erste große, landesweite Tournee filmisch festgehalten wurde. Lombardo, selbst in der kubanischen Hauptstadt Havanna geboren, sagt über die Arbeit: "Es könnte nicht besser passen, als hiermit erstmals eine für mich neue Form des musikalischen Ausdrucks zu präsentieren. Ich habe 37 Jahre lang nur Musik für mich und verschiedenste Band gemacht. Diese hier ist für die Menschen in meinem Geburtsort. Sie ist für meine Abstammung und für die Heilung."

Video: Trailer zu "Los Últimos Frikis"

+++ Lambchop haben die EP "Basement Tapes" veröffentlicht. Sie besteht aus zwei Reworks von Songs des aktuellen Albums "This (Is What I Wanted To Tell You)" sowie dem neuen Track "So Modern And So Tight".

Album-Stream: Lambchop - "Basement Tapes" (EP)