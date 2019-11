Best Coast veröffentlichen neue Single "For The First Time" und kündigen Album an

Foto: Screenshot Youtube

Best Coast haben ihre neue Single "For The First Time" inklusive Musikvideo veröffentlicht. Damit kündigten die Kalifornier gleichzeitig ihr viertes Studioalbum "Always Tomorrow" an, das Anfang 2020 erscheinen soll.

Für "For The First Time" haben Best Coast ihre Verzerrer in den Schrank gestellt und setzen statt ihrem üblichen surfigen Garage-Rock auf verträumten Indiepop. Dazu singt Sängerin Bethany Cosentino über ihren positiven Lebenswandel: "I guess this is what they mean when they say people can change/ 'Cause I finally feel free, I feel like myself again". Im dazugehörigen Musikvideo spielt das Duo an verschiedenen kalifornischen Locations wie einem Einkaufszentrum und auf einer Karaokeparty.

"For The First Time" ist die erste Vorabsingle des neuen Best-Coast-Albums "Always Tomorrow", das Anfang 2020 erscheinen soll. Genauere Infos zu Cover oder Tracklist wurden bisher noch nicht veröffentlicht.

"California Nights", das aktuelle Studioalbum der Band, war 2015 erschienen. Außerdem veröffentlichten Best Coast im vergangenen Jahr das speziell für Kinder konzipierte Album "Best Kids" mit neu interpretierten Kinderlied-Klassikern und knuffigen Eigenkompositionen wie "Cats & Dogs".

Video: Best Coast - "For The First Time"