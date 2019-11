Newsflash (Deftones, Kettcar, Open Flair u.a.)

Neuigkeiten von Deftones, Kettcar, dem Open Flair, Rocco del Schlacko und Taubertal Festival, Volbeat feat. Clutch, Foo Fighters, Pup, Clowns und Lucy Dacus.

+++ Deftones wollen noch in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ein neues Album veröffentlichen. Das zumindest ist Chino Morenos Wunsch, wie dieser im Gespräch mit NBC 7 San Diego verriet: "Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr erscheinen. Ich hoffe, dass es etwas früher im Jahr passiert, aber wenn wir jetzt eine definitive Antwort geben oder auf den genauen Zeitpunkt spekulieren, dann nagelt uns noch jemand darauf fest (lacht)". Über die Arbeiten an der neuen Platte erzählte er: "Wir treffen uns, arbeiten ein paar Wochen zusammen, ob das jetzt nur reine Krachmacherei oder das Sammeln von Ideen ist und dann geht jeder nach Hause und kommt irgendwann zurück, um noch ein bisschen weiter daran zu arbeiten. [...] Diesen Sommer sind wir dann ins Studio gegangen und haben genug Musik für ein Album aufgenommen. Also war die Musik quasi fertig und die vergangenen paar Monate habe ich im Prinzip nur an den Lyrics, den Melodien und den gesungenen Parts gearbeitet. An diesem Punkt sind wir gerade." Seit März 2018 posteten die Alternative-Metaller aus Sacramento immer wieder Updates aus dem Studio. Das aktuelle Album "Gore" war 2016 erschienen. Am vergangenen Wochenende performten Deftones außerdem erstmals ihren Track "Smile" live. Er stammt vom unveröffentlichten Album "Eros", an dem die Band 2008 arbeitete, als ihr damaliger Bassist Chi Cheng bei einem Autounfall so schwer verletzt wurde, dass er in ein jahrelanges Koma fiel und am 13. April 2013 schließlich verstarb. Nur der Track "Smile" wurde je als Studioversion veröffentlicht.

Video: Deftones - "Smile" (live)

+++ Kettcar haben die Veröffentlichung ihres Livealbums "...und das geht so" auf den 29. November verschoben. Eigentlich sollte es zumindest digital und auf CD schon am kommenden Freitag erscheinen. Weil sich die Lieferung der CDs aber verspätet, verschiebt die Hamburger Indie-Band den Release nun um drei Wochen. Dafür gibt es nun vorab die Liveversion ihres "Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen"-Songs "Deiche" im Stream. Nach dem Release wollen Kettcar wieder eine Bandpause auf unbestimmte Zeit einlegen. Wer sie vorher live sehen will, kann das im Januar tun. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Stream: Kettcar - "Deiche" (live)

Live: Kettcar

26.01. Düsseldorf - Stahlwerk

27.01. Nürnberg - Z-Bau

28.01. München - Muffathalle

29.01. Mannheim - Capitol

30.01. Dresden - Alter Schlachthof

31.01. Bremen - Pier 2

01.02. Lübeck - MUK

+++ Das Open Flair, das Rocco del Schlacko und das Taubertal Festival haben neue Bands bestätigt. Die am gleichen Augustwochenende stattfindenden Open Airs teilen sich so manchen Act: Bei allen dreien werden etwa Flogging Molly und Fever 333 auftreten, beim Open Flair und Taubertal sind zudem Clutch und Puddle Of Mudd dabei, während das Rocco del Schlacko mit Annenmaykantereit auffährt und das Open Flair Turbostaat an den Start bringt. Alle Festivals finden am zweiten Augustwochenende statt. Infos und Tickets gibt es auf den jeweiligen Webseiten. [Open Flair | Rocco del Schlacko | Taubertal Festival]

Facebook-Posts: Open Flair, Rocco del Schlacko und Taubertal bestätigen Bands

Live: Open Flair Festival

05.-09.08. Eschwege - Innenstadt

Live: Rocco del Schlacko

06.-08.08. Püttlingen-Köllerbach - Sauwasen

Live: Taubertal Festival

06.-09.08. Rothenburg ob der Tauber - Eiswiese

+++ Volbeat haben ein Video zum Song "Die To Live" veröffentlicht. Im in Boston aufgezeichneten Performance-Clip ist auch Clutch-Frontmann Neil Fallon zu sehen. Er singt auch auf der Studioversion mit, die von Volbeats aktuellem Studioalbum "Rewind, Replay, Rebound" stammt. Aktuell sind die Dänen mit Danko Jones und Baroness auf großer Stadion-Tour.

Video: Volbeat - "Die To Live" (feat. Neil Fallon)

Live: Volbeat + Danko Jones + Baroness

05.11. Zürich - Hallenstadion

07.11. Frankfurt/Main - Festhalle

08.11. München - Olympiahalle

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

11.11. Hamburg - Barclaycard Arena

12.11. Hamburg - Barclaycard Arena

14.11. Köln - Lanxess Arena

15.11. Köln - Lanxess Arena

+++ Die Foo Fighters haben mit "02050525" eine weitere Digital-EP aus ihrem Musik-Archiv veröffentlicht. Diese hier enthält unter anderem Cover von Songs von Jawbreaker und The Passions, eine Demo von "DOA" und B-Seiten. Erst vor ein paar Wochen waren weitere Raritäten erschienen. Die Foo Fighters füttern ihre Fans seit einigen Monaten mit schwieriger zugänglichem Material, während sie selbst an einem neuen Album arbeiten.

Album-Stream: Foo Fighters - "02050525"

+++ Pup haben passend zum vergangenen Halloween-Fest ein Video zu "See You At Your Funeral" veröffentlicht. Darin zeigen die Pop-Punks Szenen einer fiktiven Fernseh-Sitcom im Stil der "Addams Family". Der Song stammt vom aktuellen Album "Morbid Stuff". In den kommenden Tagen spielen sie mehrere Shows zusammen mit Sløtface. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Pup - "See You At Your Funeral"

VISIONS empfiehlt:

Pup + Sløtface

07.11. Köln - Luxor

10.11. Hamburg - Knust

11.11. Berlin - Bi Nuu

13.11. Wien - Chelsea

14.11. München - Backstage

+++ Auch Clowns haben ein neues Musikvideo zu ihrem Song "Soul For Sale" präsentiert. Er stammt von dem dieses Jahr erschienenen Album "Nature/Nurture". Nach dem Song benannte die australische Hardcore-Band auch ihre laufende Europa-Tour, die sie noch einige Male in den deutschsprachigen Raum führt, zum Ende des Jahres sogar als Support für Feine Sahne Fischfilet.

Video: Clowns - "Soul For Sale"

Live: Clowns

12.11. Köln - Helios37 13.11. Wilhelmshaven - Kling Klang

14.11. Hamburg - Hafenklang

22.11. Mannheim - Blau

03.12. Saarbrücken - Studio 30

04.12. Stuttgart - Juha West

05.12. Zürich - Volxhaus #

06.12. Kempten - Big Box #

07.12. Wien - Gasometer #

# Support für Feine Sahne Fischfilet

+++ Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr dieses Jahr von "Last Christmas" verschont bliebet? Natürlich wird das nicht passieren - doch wer sich die neue Cover-Version von Lucy Dacus über das Original von Wham! ins Gedächtnis brennt, muss vielleicht nicht darunter leiden. Am kommenden Freitag erscheint gleich eine ganze EP voller Cover von der Singer/Songwriterin. Sie hatte dieses Jahr unter anderem "Dancing In The Dark" von Bruce Springsteen zu dessen Geburtstag und "La Vie En Rose" von Édith Piaf zum Valentinstag neu interpretiert.

Stream: Lucy Dacus - "Last Christmas" (Wham!-Cover)