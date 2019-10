Newsflash (Thom Yorke, Slayer, Kvelertak u.a.)

Neuigkeiten von Thom Yorke, Slayer, Kvelertak, dem Mission Ready Festival, Pinegrove, Megadeth, King Gizzard & The Lizard Wizard, Rufus Wainwright, Haim und Charly Bliss.

+++ Thom Yorke hat ein Video zum Song "Last I Heard (...He Was Circling The Drain)" veröffentlicht. Er stammt von seinem aktuellen Soloalbum "Anima". Der schwarz-weiße Clip besteht aus über 3.000 von Hand illustrierten Einzelbildern, angefertigt vom in Brooklyn ansässigen Studio Art Camp. Inspiriert seien die Bilder von Stanley Donwood, dem Künstler, der für sämtliche Radiohead-Artworks verantwortlich ist. Nach dem Release von "Anima" im Juni hatte Yorke gemeinsam mit Red Hot Chili Peppers-Bassist und seinem Atoms For Peace-Kollegen Flea den Soundtrack-Beitrag "Daily Battles" aufgenommen und veröffentlicht. Bei einem Konzert in Los Angeles performte er den Track erstmals live. Hierzulande kann man Yorke erst im Juli wieder live sehen, dann spielt er in Berlin.

Video: Thom Yorke - "Last I Heard (...He Was Circling The Drain)"

Video: Thom Yorke - "Daily Battles" (live)

Live: Thom Yorke

13.07. Berlin - Max-Schmeling-Halle

+++ Slayer haben in einem Interview-Clip über ihren kommenden Konzertfilm "The Repentless Killogy" gesprochen. Tom Araya und Kerry King erzählen unter anderem von der künstlerischen Ausrichtung ihrer brutalen Kurzfilm-Livealbum-Combo und von der Bedeutung, die das Forum in Inglewood, Kalifornien für sie hat, wo das zu hörende Konzert aufgezeichnet wurde. Am 29. und 30. November werden die Thrash-Metal-Legenden dort ihre voraussichtlich letzten Shows überhaupt spielen, dann lösen sie sich auf. "The Repentless Killogy" erscheint am 8. November über Nuclear Blast als Blu-ray und digital. Zwei Tage zuvor wird der Film auch weltweit im Kino gezeigt.

Video: Slayer reden über "The Repentless Trilogy"

+++ Planet Of Zeus werden Kvelertak auf ihrer Europa-Tour supporten. Die griechischen Stoner-Metaller werden in ihrem Heimatland schon viel gefeiert und werden sich im Februar und März auch darüber hinaus vor neuem Publikum einen Namen machen. Ende September war ihr neues Album "Faith In Physics" erschienen, aus dem sie bei VISIONS exklusiv den Song "Gasoline" vorgestellt hatten. Karten für die Tour mit Kvelertak gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Kvelertak + Planet Of Zeus

28.02. Hamburg - Grünspan

29.02. Köln - Essigfabrik

04.03. Karlsruhe - Substage

06.03. Leipzig - Conne Island

07.03. Berlin - SO 36

14.03. München - Backstage

17.03. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Das Mission Ready Festival hat Pascow, Marathonmann und Sondaschule für die kommende Ausgabe bestätigt. Bei dem eintägigen Punk- und Hardcore-Festival, das am 4. Juli in Giebelstadt stattfindet, treten unter anderem die bisher bestätigten Social Distortion, Suicidal Tendencies und weitere Acts auf. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Mission Ready Festival

04.07. Flugplatz Würzburg-Giebelstadt

+++ Pinegrove haben das neue Album "Marigold" angekündigt und daraus den Song "Phase" vorgestellt. Die Indiefolk-/Americana-Band veröffentlichte dazu auch ein begleitendes Musikvideo, das mit seinem durch eine Stadt wandelnden Protagonisten im Pyjama das zentrale Thema des Songs behandelt: Schlaflosigkeit. "Marigold" erscheint am 17. Januar bei Rough Trade. Im März spielen Pinegrove ein paar Shows in Deutschland.

Video: Pinegrove - "Phase"

Cover & Tracklist: Pinegrove - "Marigold"

01. "Dotted Line"

02. "Spiral"

03. "The Alarmist"

04. "No Drugs"

05. "Moment"

06. "Hairpin"

07. "Phase"

08. "Endless"

09. "Alcove"

10. "Neighbor"

11. "Marigold"

Live: Pinegrove

21.03. Berlin - Lido

23.03. Hamburg - Hafenklang

24.03. Köln - Gebäude 9

25.03. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Laut Megadeth-Bassist David Ellefson hat Frontmann Dave Mustaine die Behandlungen wegen seiner Krebserkrankung überstanden. Im Interview beim Youtube-Kanal Pomelo Rocker sagte er, dass sich Mustaine nun erhole und alle sehr hoffnungsvoll und optimistisch seien, dass er wieder ganz genest. Man wolle im jedoch so viel Zeit lassen wie nötig, bevor es mit den Arbeiten an einem neuen Album weitergeht. Ellefson hoffe, dass dieses noch 2020 herauskommen könnte. Eigentlich hatten Megadeth noch auf einen Release im Jahr 2019 gehofft, doch Mustaines Erkrankung machte ihrem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Den geplanten Europa-Tourterminen mit Five Finger Death Punch im Februar soll sie jedoch nicht im Weg stehen. Vorher verkauft Mustaine übrigens eine Menge Equipment aus seinem persönlichen Fundus: Ab dem 4. November können Fans auf Reverb knapp 150 Stücke aus seinem Besitz erwerben. Einen Teil stellte Mustaine in einem Video vor.

Video: Dave Mustaine verkauft Equipment

Live: Megadeth + Five Finger Death Punch

03.02. Berlin - Max Schmeling Halle

04.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

06.02. Frankfurt/Main - Festhalle

08.02. Oberhausen - Köpi-Arena

09.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

10.02. München - Olympiahalle

17.02. Zürich - Hallenstadion

19.02. Wien - Stadthalle

+++ Die Studio-Performance von King Gizzard & The Lizard Wizard beim Radiosender KEXP ist nun im Netz verfügbar. Die australische Band spielte in Seattle fünf Songs aus ihrem aktuellen Album "Infest The Rats' Nest", auf dem sie sich ganz dem Thrash Metal widmen. Es war am 16. August erschienen, die Session wurde zwei Tage später aufgezeichnet.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard live bei KEXP

+++ Rufus Wainwright hat den neuen Song "Trouble In Paradise" geteilt. Die Single sei ein erster Vorbote für ein 2020 erscheinendes Album, das der Musiker als eine Art "Buchstütze" zu seinem 1998er Debütalbum verstehe. "Ich habe inzwischen eine gewisse Gereiftheit erreicht als Künstler und Songwriter, sowohl was mein Schreiben angeht, aber auch meine stimmlichen Fähigkeiten, und ich weiß jetzt, wie man einen Song vernünftig zusammenbaut. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu." Es ist sein erstes reguläres Musik-Album seit "Out Of The Game" von 2012. In der Zwischenzeit machte Wainwright Ausflüge in die Theater- und Opernwelt.

Stream: Rufus Wainwright - "Trouble In Paradise"

+++ Auch Haim haben einen neuen Song veröffentlicht - wieder mit dazugehörigem Musikvideo des profilierten Filmregisseurs Paul Thomas Anderson. Zuletzt arbeiteten sie vor ein paar Monaten für den Spätsommer-Song "Summer Girls" zusammen, nun inszenieren die Haim-Schwestern ihre neue Pop-Single "Now I'm In It" mit einem cineastischen Clip.

Video: Haim - "Now I'm In It"

+++ Charly Bliss haben überraschend die EP "Supermoon" mit fünf neuen Songs veröffentlicht. Diese seien zeitgleich mit dem Tracks ihres aktuellen Albums "Young Enough" entstanden. Sie schafften es laut der Band nicht aufs Album, weil sich die finalen Album-Titel noch weiterentwickelter anfühlten, doch die Songs auf "Supermoon" würden laut Sängerin Eva Hendricks gut aufzeigen, wie sich der Sound der Indierock-Band von ihrem Debüt "Guppy" bis zum neuen Album entwickelt hat.

Album-Stream: Charly Bliss - "Supermoon" (EP)