Anti-Flag kündigen neues Album "20/20 Vision" an, teilen Single "Hate Conquers All"

Anti-Flag haben ein neues Album mit dem Titel "20/20 Vision" angekündigt. Darauf wollen die Polit-Punks mit Donald Trump und der aktuellen US-Regierung abrechnen. Einen Vorgeschmack darauf gibt die neue Single "Hate Conquers All".

Der Song ist mit seinen aggressiven Gitarren und melodischen Mitgröl-Refrains eine klassische Anti-Flag-Nummer. Die Band bringt in "Hate Conquers All" gleich zwei Donald-Trump-Samples unter, in denen der amtierende US-Präsident unter anderem für eine härte Behandlung von Demonstranten plädiert.

Das dazugehörige Album "20/20 Vision" wird am 17. Januar 2020 bei Spinefarm erscheinen. Wie das Cover bereits vermuten lässt, wollen Anti-Flag sich auf ihrem mittlerweile elften Studioalbum direkt mit der aktuellen Trump-Administration befassen, anstatt wie sonst gegen eher grundlegende, allgemeine Missstände anzukämpfen. Die erste Single "Christian Nationalist" hatte das schon angedeutet: Im Video dazu hatte die Band die Gesichter von US-Politikern gezeigt, denen politische Geldmittel von der Waffenlobby zur Verfügung gestellt wurden.

Sänger und Bassist Chris #2 erklärte dazu in einem Statement: "Wir hatten uns bisher immer entschieden, Präsidenten weder mit Albumcovern noch mit bestimmten Songs direkt anzugreifen, weil wir wissen, dass die Probleme, über die wir singen, zyklisch sind. Aber bei diesem Album haben wir uns gedacht: Scheiß' drauf, wir müssen uns mit dem Album gegen die Politik von Donald Trump und Mike Pence stellen."

Anti-Flag hatten 2017 ihr noch aktuelles Studioalbum "American Fall" veröffentlicht. Pünktlich zum Release von dessen Nachfolger kommen sie mit Support von The Creepshow auf Europa-Tour.

Video: Anti-Flag - "Hate Conquers All"

Cover & Tracklist: Anti-Flag - "20/20 Vision"

01. "Hate Conquers All"

02. "It Went Off Like A Bomb"

03. "20/20 Vision"

04. "Christian Nationalist"

05. "Don't Let The Bastards Get You Down"

06. "Unbreakable"

07. "The Disease"

08. "A Nation Sleeps"

09. "You Make Me Sick"

10. "Un-American"

11. "Resistance Frequencies"

VISIONS empfiehlt:

Anti-Flag + The Creepshow

16.01. Zürich - Dynamo

17.01. Graz - PPC

18.01. Wien - Flex

21.01. Berlin - SO36

22.01. München - Backstage

23.01. Nürnberg - Löwensaal

24.01. Chemnitz - AJZ Talschock

28.01. Hamburg - Fabrik

29.01. Köln - Essigfabrik