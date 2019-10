Nick Cave & The Bad Seeds kündigen Tour für 2020 an

Nick Cave & The Bad Seeds kommen im nächsten Jahr auf Europa-Tour. Die Australier bringen ihr neues Album "Ghosteen" mit.

Das hatte Nick Cave vor einigen Wochen unverhofft auf seiner Webseite angekündigt und nur eine Woche später veröffentlicht. "Ghosteen" folgt auf "Skeleton Tree" von 2016 und ist ein Doppelalbum. "Die Songs auf dem ersten Album sind die Kinder", sagte Cave. "Die Songs auf dem zweiten Album sind ihre Eltern. 'Ghosteen' ist eine wandernde Seele."

Zusammen mit den Bad Seeds spielt Cave im Mai und Juni zahlreiche große Konzerte in Europa, mehrere davon in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Vorverkauf startet am Freitag, den 25. Oktober um 10 Uhr exklusiv bei Eventim.

Cave ist einige Monate vorher schon in Europa unterwegs mit seiner "An Evening Of Talk And Music"-Solotour. Die Termine findet ihr weiter unten aufgelistet.

Video: Nick Cave & The Bad Seeds kündigen Tour an

Live: Nick Cave & The Bad Seeds

17.05. Köln - Lanxess Arena

18.05. Hamburg - Barclaycard Arena

27.05. Berlin - Mercedes-Benz Arena

01.06. Wien - Stadthalle

06.06. München - Olympiahalle

08.06. Zürich - Hallenstadion

Live: Nick Cave - "An Evening Of Talk And Music"

20.01. Baden-Baden - Festspielhaus

21.01. Wiesbaden - Kurhaus

23.01. Essen - Colosseum

25.01. Bremen - Glocke