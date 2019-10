Marilyn Manson covert Folk-Song "God's Gonna Cut You Down"

"God's Gonna Cut You Down" ist ein Klassiker der US-Folklore. Marilyn Manson hat ihn sich jetzt vorgeknöpft und ein atmosphärisches Video dazu gedreht.

Bereits mehrfach hatte Marilyn Manson erklärt, dass der Nachfolger für "Heaven Upside Down" von 2017 noch in diesem Jahr erscheinen soll und er diverse Songs bereits fertiggestellt habe. Nun gibt es erstmal was Neues zur Überbrückung der Wartezeit.

Manson hat sich dem Folk-Klassiker "God's Gonna Cut You Down" angenommen - dessen aufgezeichnete Ur-Version von Blues-Gitarristin Odetta stammt, die Moby für "Run On" gesampelt hat, während das Traditional unter anderem Elvis Presley und - posthum veröffentlicht - Johnny Cash gespielt haben.

Nicht mal drei Minuten dauert die Version von Manson. Dazu gibt es stampfendes Schlagzeug, (synthetische?) Handclaps und Mansons grabestiefe Stimme.

Der Song hat ein Video in stylischem Schwarz/Weiß bekommen, gedreht hat es Tim Mattia, mit dem Manson bereits zuvor gearbeitet hat. Entstanden ist es in Joshua Tree in der kalifornischen Wüste. Man sieht Manson darin in einem Hotelzimmer - aber auch in der Wüste, wie er eine Leiche entsorgt. Wen er da beerdigt, verraten die letzten paar Sekunden...

Video: Marilyn Manson - "God's Gonna Cut You Down"