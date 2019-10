VISIONS Premiere: Mondo Generator streamen "When Death Comes", neues Album und Tour im Februar

Desert-Punk Nick Oliveri veröffentlicht im kommenden Februar mit Mondo Generator unter anderem ein neues Album, von dem wir euch mit "When Death Comes" schon mal einen ersten Eindruck präsentieren.

Bassist Nick Oliveris 1997 gegründete Band Mondo Generator präsentiert sich im neuen Line-up mit Gitarrist Mike Pygmie und Schlagzeuger Michael Amster. Zusammen haben sie das Album "As Good As It Gets (Fuck It)" aufgenommen, das am 21. Februar über Heavy Psych Sounds erscheinen soll.

Ab heute startet dafür die Vorbestellung. Darüber hinaus ist auch die Veröffentlichung eines "verlorengegangenen" Albums von 2010 namens "Shooters Bible" geplant sowie der sechste Teil der Oliveri-Projekt-EP-Reihe, genannt "N.O. Hits At All Vol. 666".

"When Death Comes" ist ein derart früher Eindruck, dass der Song im Soundcloud-Stream noch nicht mal gemixt und gemastert wurde. Ein rougher Vorgeschmack auf ein schätzungsweise ebenso roughes Album des Tausendsassas Oliveri.

Pünktlich zum Release des Albums ist die Band dann auch bei uns auf Tour. Die Termine findet ihr unten.

Stream: Mondo Generator - "When Death Comes"

Live: Mondo Generator

08.02. Winterthur - Gaswerk

21.02. Siegen - Vortex

22.02. Oldenburg - MTS Records

23.02. Hamburg - tba

24.02. Berlin - Zukunft am Ostkreuz

25.02. Dresden - Chemiefabrik

26.02. Salzburg - Rockhouse

27.02. Innsbruck - PMK

29.02. Wiesbaden - Kreativfabrik

01.03. Karlsrhue - Jubez

02.03. Augsburg - tba