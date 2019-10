Taylor Hawkins (Foo Fighters) veröffentlicht neues Album, streamt Song mit Dave Grohl

Das dritte Album von Taylor Hawkins & The Coattail Riders - "Get The Money" - ist gespickt mit Gästen von Dave Grohl bis Duff McKagan. Hört "Crossed The Line" im Stream.

Laut Taylor Hawkins sind die Foo Fighters zwar gerade an der Arbeit zum Nachfolger des 2017 erschienenen "Concrete And Gold", doch zunächst bringt der Schlagzeuger mit seiner anderen Band - den Coattail Riders - nach dem selbstbetitelten Debüt von 2006 und dem Nachfolger "Red Light Fever" von 2010 das dritte Album heraus. "Get The Money" soll bereits am 8. November über RCA/Sony erscheinen.

Die Platte begeistert mit einer beeindruckenden Gästeliste. Neben seinen Foo-Fighters-Kollegen Dave Grohl und Pat Smear sind auch Queen-Schlagzeuger Roger Taylor, Gitarren-Veteran Joe Walsh (The James Gang, The Eagles), Guns N' Roses-Bassist Duff McKagan, Yes-Sänger Jon Davison, Chrissie Hynde von den Pretenders, Nancy Wilson von Heart, Jane's Addiction-Frontmann Perry Farrell und die Country- und Pop-Sängerin LeAnn Rimes mit dabei.

Hawkins hat die Platte selbst produziert, John Lousteau hat ihm dabei assistiert. Sie erscheint drei Jahre nach Hawkins letztem Soloausflug "KOTA". Im Video-Stream zu hören gibt es bereits "Crossed The Line", den Opener. Das Stück ist ein vielschichtiges Stop-&-Go-Epos, das wie eine Mischung aus einem Wings- und einem Queen-Stück klingt. Grohl hilft mit (der ganz kurz mal "The Best" zitiert) und auch Yes' Davison ist dabei.

Stream: Taylor Hawkins & The Coattail Riders - "Crossed The Line"

Cover & Tracklist: "Get The Money"

01. "Crossed The Line" (feat. Dave Grohl, Jon Davison)

02. "Don't Look At Me That Way" (feat. Duff McKagan, Nancy Wilson)

03. "You’re No Good At Life No More" (feat. Dave Grohl)

04. "I Really Blew It" (feat. Dave Grohl, Perry Farrell)

05. "Queen Of The Clowns" (feat. Mark King)

06. "Get The Money" (feat. Joe Walsh, Chrissie Hynde, Duff McKagan)

07. "C U In Hell" (feat. LeAnn Rimes)

08. "Middle Child" (feat. Dave Grohl)

09. "Kiss The Ring"

10. "Shapes Of Things" (feat. Roger Taylor, Pat Smear)