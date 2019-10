Queens Of The Stone Age legen Alben neu auf Vinyl auf

Die Queens Of The Stone Age haben eine Vinyl-Reissue-Serie angekündigt. Ihre vier Alben für Interscope sollen neu aufgelegt werden.

"Rated R" und "Songs For The Deaf" sollen am 22. November erscheinen, "Lullabies To Paralyze" und "Era Vulgaris" dann am 20. Dezember - allesamt auf 180 Gramm schwerem, schwarzem Vinyl. Dazu haben Queens Of The Stone Age auch einen entsprechenden Tweet veröffentlicht.

"Rated R" wurde für Europa zuletzt 2014 aufgelegt - allerdings in der "Rated X"-Version in rot, "Songs For The Deaf" wurde anscheinend seit 2002 nicht mehr offiziell auf Vinyl aufgelegt - von zig Counterfeit-Versionen einmal abgesehen. "Lullabies To Paralyze" erschien immerhin via Music On Vinyl 2011 - sechs Jahre nach der Erstauflage von Josh Hommes eigenem Label Rekords Rekords. "Era Vulgaris" wiederum ist nie als LP erschienen - nur 2007 und 2018 als Dreifach-Ten-Inch via Ipecac/Rekords Rekords. Dass diese Alben jetzt neu aufgelegt werden, ist also herzlich willkommen.

Das selbstbetitelte Debüt der Band wurde zuletzt 2011 offiziell und mit Bonus-Tracks als Doppel-LP via Rekords Rekords/Domino veröffentlicht. Da würde sich sicher ebenfalls ein offizielles Rerelease anbieten - vielleicht mit dem alternativen Man's-Ruin-Artwork. Das erschien 1998 offiziell über Frank Koziks Label, ist mittlerweile ein Vermögen wert und höchstens als Counterfeit zu haben.

Tweet: Queens Of The Stone Age kündigen Reissues an