Foo Fighters veröffentlichen neue Archiv-EP mit Raritäten

Die Foo Fighters haben mit "01020225" eine weitere Ausgabe ihrer seit kurzem erscheinenden EP-Reihe veröffentlicht. Diesmal hat die Band eine Single, eine B-Seite und zwei Cover aus dem Band-Archiv gekramt.

Auf der neuen EP befinden sich vier Stücke, die alle etwa im Zeitraum der Aufnahmen zum Studioalbum "One By One" von 2002 entstanden und damals teilweise bereits als Bonus-Tracks oder B-Seiten erschienen waren. Der Song "The One" ist Teil des Soundtracks zum Film "Orange County" und erschien bereits als eigene Single, "Win Or Lose" und das Psychedelic-Furs-Cover "Sister Europe" gab es als B-Seiten zu "All My Life". Der einzige bisher unveröffentlichte Song ist ein Live-Mitschnitt des Songs "Planet Claire", der im Original von den B-52's stammt.

Seit die Foo Fighters im Juli eine Live-EP mit dem kryptischen Titel "00950025" veröffentlicht hatten, gab es regelmäßig Auszüge aus den sogenannten "Foo Files" zu hören - darunter Livemitschnitte, B-Seiten und Raritäten. Bis jetzt sind im Rahmen des Projekts sechs numerisch betitelte EPs erschienen.

Wann das nächste Studioalbum der Band ansteht, ist noch nicht bekannt. Sowohl Dave Grohl als auch Taylor Hawkins machten aber bereits Andeutungen, dass sich ein Nachfolger zum 2017 erschienenen "Concrete And Gold" gerade in Arbeit befindet und er nächstes Jahr erscheinen könnte.

Album-Stream: Foo Fighters - "1020225" (EP)"

Cover & Tracklist: Foo Fighters - "1020225" (EP)"

01. "The One"

02. "Sister Europe" (The-Psychedelic-Furs-Cover)

03. "Win Or Lose"

04. "Planet Claire" (B-52's-Cover)