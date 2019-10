Third Man Records startet Podcast-Serie über The White Stripes

Jack Whites Label Third Man Records hat einen Podcast zur Geschichte der White Stripes gestartet. Die ersten beiden Episoden gibt es schon jetzt im Stream.

Der Podcast "Striped: The Story Of The White Stripes" wird in der ersten Staffel die frühen Anfänge der Band zurückverfolgen, als das Duo noch auf Jack Whites Dachboden gejammt hatte. Die ersten zwei Episoden des Podcasts sind bereits online verfügbar. Über jeweils circa 30 Minuten hinweg schickt Musikjournalist und Moderator Sean Cannon die Hörer durch die Karriere der Band, begleitet von Interviews mit Kollegen und Freunden der White Stripes.

Mit dabei sind Mitglieder von Pavement, mit denen The White Stripes schon 1999 auf Tour waren, den ebenfalls aus Detroit stammenden Rock-Urgesteine MC5, The Dirtbombs, die mit Jack und Meg White die Split "Hand Springs/Cedar Point '76" veröffentlichten, der Filmemacher Lance Bangs, der am berühmten Musikvideo zu "Hardest Button To Button" mitwirkte und The Raconteurs, eine von Jack Whites anderen Bands.

Ben Blackwell, Third-Man-Records-Mitgründer und Archivar der White Stripes, sei dieser Podcast ein persönliches Anliegen. "In letzter Zeit hatte ich Angst in einen Autounfall zu geraten und meine letzten Worte wären dann gewesen: 'Scheiße, ich hätte die Geschichte der White Stripes auf Papier bringen sollen.' Dies ist mein Versuch, mir zu etwas weniger langweiligen letzten Worten zu verhelfen."

Podcasts aus der Musikwelt waren in letzter Zeit auffallend viele neue entstanden. Im Podcast-Special in VISIONS 318 erzählten uns jede Menge Musikschaffende von ihrer Leidenschaft für das Erzählformat. Darunter waren Foo Fighters-Gitarrist Chris Shiflett mit seinem Podcast "Gimme Stories", Jan Müller von Tocotronic mit "Reflektor" oder auch Propagandhi-Frontmann Chris Hannah. Frank Turner und Pixies begleiteten ihre neuen Alben inhaltlich oder bezogen auf die Produktion mit Podcasts, und auch Korn kündigten vor kurzem eine fiktive Podcast-Miniserie zu ihrem neuen Album "The Nothing" an.

Stream: Teil 1 und 2 von "Striped: The Story Of The White Stripes"

Instagram-Post: Third Man Records kündigt Podcast über The White Stripes an