Green Day stellen neuen Song "Fire, Ready, Aim" vor

Green Day haben den neuen Song "Fire, Ready, Aim" veröffentlicht. Das Stück wird auf 13. Album "Father Of All" sein, das im Februar erscheint.

Vor exakt einem Monat kündigten Green Day mit dem Titeltrack ihr nächstes Album "Father Of All" an, das am 7. Februar erscheinen soll. Mit "Fire, Ready, Aim" hat die Band nun den zweiten Song davon rausgehauen.

Das Stück ist schlanke 1:54 Minuten lang, enthält Handclaps, Ein-Finger-Piano und Farfisa-Orgel, ist ansonsten aber ein 60s-Beat-beeinflusster Punkrocker. Der rechnet mit Internet-Trolls ab, die tagtäglich ihren Hass ins Netz kübeln. Den Text dazu findet ihr unter dem Video. Der Song fungiert gleichzeitig als neuer Opener für die Fernsehsendung "Wednesday Night Hockey" der NHL, Nordamerikas höchster Eishockey-Spielklasse.

Im Juni nächsten Jahres kommen Green Day dann zusammen mit Weezer im Rahmen ihrer "Hella Mega Tour" auch für zwei Konzerte in den deutschsprachigen Raum - nach Berlin und nach Wien.

Stream: Green Day - "Fire, Ready, Aim"

Lyrics: Green Day- "Fire, Ready, Aim"

Kick the dog when the whistle blows

You’re a liar

Feed the creeps with a stick and bone

You’re a liar

Baby got the hyperbole

Baby got the hyperbole

Kick the dog when the whistle blows

You’re a liar

Rip it up on retribution

Turn it up sideways

Ready aim fire

Fire ready aim

Stick a hammer in your mouth

You’re a liar

Knock your teeth out

To the ground

You’re a liar

Baby got the hyperbole

Baby got the hyperbole

Knock your teeth out

To the ground

You’re a liar

Live: Green Day & Weezer

03.06. Berlin - Wuhlheide

21.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion (mit Fall Out Boy)