VISIONS empfiehlt: Monster Magnet kommen im Februar auf Tour, spielen "Powertrip"

Anfang kommenden Jahres werden Monster Magnet ihr megalomanisches viertes Album "Powertrip" live spielen.

1998 erscheint "Powertrip". Es ist das vierte Album der Heavy-Psych-Rocker Monster Magnet um Band-Leader Dave Wyndorf. Der inszeniert sich auf dem Album als "Spacelord" - der Song, der für die Band wohl zum größten Hit wird, was auch am aufgeblasenen, in Las Vegas gedrehten Video liegt.

Das megalomanische Album und seine 13 Tracks will die Band dann ab dem 1. Februar in neun deutschen Städten in voller Gänze live spielen. Der Vorverkauf für die Shows beginnt am kommenden Freitag, den 11. Oktober um 10 Uhr bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Monster Magnet

01.02. Berlin - Metropol

03.02. Köln - Essigfabrik

04.02. München - Muffathalle

05.02. Hamburg - Markthalle

07.02. Bremen - Schlachthof

08.02. Dresden - Reithalle

09.02. Stuttgart - LKA Longhorn

10.02. Dortmund - FZW

13.02. Wiesbaden - Schlachthof

Monster Magnet - "Powertrip"