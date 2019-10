VISIONS Premiere: Fleshworld streamen Album "The Essence Has Changed, But The Details Remain"

Die polnische Post-Hardcore-Band Fleshworld streamt ihr Debütalbum exklusiv bei uns vor der Veröffentlichung am kommenden Freitag.

Aus dem polnischen Kraków kommen Fleshworld. Die vier Musiker spielen noisigen Blackened Post-Hardcore und debütierten 2013 mit der EP "Like We're All Equal Again". Nach Split-EPs mit Gazers und Viscera (2014) sowie Kehlvin (2015) erscheint mit "The Essence Has Changed, But The Details Remain" nun das Debütalbum der Band.

Es wird am 11. Oktober, also am kommenden Freitag erscheinen - und zwar über das Münsteraner Label This Charming Man. Vorbestellt werden kann es hier - und antesten könnt ihr das Album im exklusiven Stream bei uns.

Album-Stream: Fleshworld - "The Essence Has Changed, But The Details Remain"