Cream-Schlagzeuger Ginger Baker ist tot, Musiker zollen Tribut

Foto: F. van Geelen, Omroepvereniging VARA (CC BY-SA 3.0 nl) (1968)

Ginger Baker ist tot. Der einflussreiche Schlagzeuger verstarb gestern im Alter von 80 Jahren. Im Netz bekundeten jede Menge Verehrer und Weggefährten ihre Trauer.

Bakers Familie hatte Ende September bekannt gegeben, dass er sich im kritischen Zustand im Krankenhaus befinde. Einer weiteren Meldungen zufolge war sein Befinden zwischenzeitlich wieder stabiler. Gestern starb er jedoch im Alter von 80 Jahren - friedlich, schreibt seine Familie. Über die Todesumstände ist derzeit nichts weiteres bekannt.

Zusammen mit Bassist Jack Bruce und Gitarrist Eric Clapton gründete er 1966 das Power-Trio Cream, das in jeder Hinsicht Pionierarbeit für die Rockmusik leistete. Nach deren Auflösung spielte er mit Clapton in der genauso kurzlebigen, aber gefeierten Supergroup Blind Faith. Später widmete er sich wieder Jazz, Fusion und afrikanischer Musik. Im Laufe der Jahrzehnte entstanden aber noch zahlreiche weitere gemeinsame Projekte mit berühmten Bands und Musikern.

Obwohl er speziell Jazz-Drumming lernte und sich dem Genre später wieder vermehrt widmete, gilt Baker neben Keith Moon von The Who als wahrscheinlich bedeutendster Schlagzeuger der frühen Rockgeschichte. Beide fielen mit ihren ausufernden und extravaganten Performances auf und machten auch den Einsatz von Doublebass-Setups im Rock populär. Schlagzeug-Legenden wie John Bonham, Stewart Copeland oder Neil Peart nannten ihn als wichtigen Einfluss.

Viele prominente Musiker zollten Baker im Netz Tribut, darunter vor allem solche, die selbst in den 60er Jahren mit Cream sozialisiert wurden. Eine Auswahl findet ihr unten.

Tweet: Ginger Baker ist tot

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks. — Ginger Baker (@GingerBDrums) October 6, 2019

Social-Media-Posts: Musikwelt reagiert auf Ginger Bakers Tod

Ginger Baker, great drummer, wild and lovely guy. We worked together on the 'Band on the Run' album in his ARC Studio, Lagos, Nigeria. Sad to hear that he died but the memories never will. X Paul pic.twitter.com/Rne4tn6A2i — Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 6, 2019

God bless Ginger Baker incredible musician wild And inventive. drummer Peace and love to his family pic.twitter.com/jzAynDMEKy — #RingoStarr (@ringostarrmusic) October 6, 2019

The Bruce family would like to extend their sincere condolences to Ginger Baker’s family, friends and fans. Surviving a love hate relationship, Ginger was like an older brother to Jack, their chemistry was truly spectacular. RIP Ginger, one of the greatest drummers of all time pic.twitter.com/G9Pl4Qecdp — Jack Bruce (@jackbrucemusic) October 6, 2019

Sad news hearing that Ginger Baker has died, I remember playing with him very early on in Alexis Korner’s Blues Incorporated. He was a fiery but extremely talented and innovative drummer. pic.twitter.com/tZg3IGwP4Z — Mick Jagger (@MickJagger) October 6, 2019

I’m sorry to hear that Ginger Baker passed. He was a great drummer and we all were fans of Cream back then. “Sunshine Of Your Love” was a great one. Love & Mercy, Brian — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) October 6, 2019

Man.... another marker for the end of a golden age. A supernova of drumming https://t.co/8ugToPIy8M — Steven Drozd (@stevendrozd) October 6, 2019