Opeth streamen B-Seite "Cirkelns Riktning"

Opeth haben den bisher unveröffentlichten Song "Cirkelns Riktning" ins Netz gestellt. Nur eine Woche nach dem Release ihres neuen Albums "In Cauda Venenum" schieben sie diesen exklusiven Flexi-Disc-Beitrag hinterher.

Just kündigte die schwedische Band um Mikael Åkerfeldt eine Nordamerika-Tour mit Graveyard für das Jahr 2020 an. Eine schöne Konstellation, die es in Europa leider nicht gemeinsam auf die Bühne schafft. Dafür sind Opeth schon im November hier unterwegs. Tickets für die unten stehenden Termine gibt es bei Eventim.

Das Publikum in Nordamerika kommt dafür einfacher an die streng limitierte Flexi-Disc-Serie des US-Magazins Decibel, für die Opeth einen bisher unveröffentlichten Song beigesteuert haben. "Cirkelns Riktning" scheint eine B-Seite des neuen Albums "In Cauda Venenum" zu sein. Im Gegensatz zur in zwei Sprachen erhältlichen Platte gibt es den neuen Song nur auf Schwedisch - was laut Åkerfeldt auch die "Originalversion" des Albums sei. Musikalisch schlägt er die Brücke zwischen Opeths Prog- und Metal-Schaffen.

"Cirkelns Riktning" gibt es physisch nur auf Flexi Disc, er steht jedoch auch als Stream zur Verfügung.

Stream: Opeth - "Cirkelns Rikning"

Live: Opeth

08.11. München - Backstage

10.11. Zürich - Volkshaus

13.11. Köln - E-Werk

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Nürnberg - Meistersingerhalle

16.11. Berlin - Huxley's Neue Welt