VISIONS empfiehlt: Turbostaat kommen 2020 mit neuem Album auf Tour

Die norddeutschen Punks Turbostaat haben für 2020 wieder eine große Tour mit dem Titel "Rattenlinie Nord" angekündigt. Dort wollen sie auch das neue, noch unbetitelte Studioalbum präsentieren, das in wenigen Tagen raus ans Presswerk geht.

Die "Rattenlinie Nord"-Tour wird von Februar bis Oktober in drei Etappen aufgeteilt; Tickets gibt es demnächst bei Eventim oder schon ab jetzt auf der Turbostaat-Website.

Über die neue, parallel zur Tour erscheinende Platte ist bisher nur bekannt, dass sie aus zwölf Liedern besteht, Anfang 2020 erscheint und sich momentan in den letzten Zügen der Mixing-Phase befindet. Laut Turbostaat geht der fertige Mix am kommenden Mittwoch raus zum Presswerk - lange kann es also nicht mehr dauern.

Im Mai hatten Turbostaat Fotos von Aufnahmen in den Berliner Hansa Studios geteilt und so indirekt ihr neues, siebtes Studioalbum angekündigt. Das letzte reguläre Turbostaat-Album "Abalonia" war 2016 erschienen.

Außerdem hatte die Band dieses Jahr mit dem Livealbum "Nachtbrot" ihr 20. Jubiläum gefeiert und ging gleich doppelt auf Tour: Neben der regulären "Nachtbrot"-Tour gaben Turbostaat einige Jubiläumskonzerte in kleinen Clubs, auf denen sie hauptsächlich Material ihrer ersten beiden Alben "Flamingo" und "Schwan" spielten.

Bild: "Rattenlinie Nord"-Tourposter

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat

13.02. Jena - Kassablanca

14.02. Köln - Kantine

15.02. Mainz - KUZ

19.02. Hamburg - Markthalle

21.02. Berlin - Festsaal Kreuzberg

22.02. Dresden - Tante Ju

03.04. Bremen - Schlachthof

04.04. Düsseldorf - Zakk

05.04. Aschaffenburg - Colos Saal

07.04. Marburg - KFZ

08.04. Wien - Das Werk

10.04. Leipzig - Conne Island

11.04. Rostock - M.A.U. Club

30.10. Hannover - Capitol

31.10. Münster - Sputnikhalle