VISIONS 319: Der Mittagsschlaf ist vorbei und Thees Uhlmann zurück

Es war nicht leicht und Tränen sind geflossen, bevor sein drittes Album entstehen konnte. Damit es bei Thees Uhlmann läuft, braucht der auch mal sechs Stunden Mittagsschlaf, erzählt er im Interview mit VISIONS.

So ganz rund lief das alles im Vorfeld zu "Junkies und Scientologen" bei Thees Uhlmann leider nicht. Aber was heißt leider: Es war wahrscheinlich genau richtig, dass es zunächst derartige Schwierigkeiten gab, dass fast ein ganzes Album auf dem Müll gelandet ist.

Uhlmann verriet in der neuen Ausgabe VISIONS 319 unserem Autoren Matthias Möde, dass es ihm wahnsinnig schlecht ging. Und dann gab es tatsächlich diesen Moment, der den neuen Anlauf ins Rollen brachte. Denn Uhlmanns Manager meldete sich nicht, um ihm zu sagen, dass seine Songs toll sind: "Stattdessen hat er im Studio gesagt: 'Thees, der Text ist nicht gut!' Ich bin dann nach Hause gegangen und habe sechs Stunden Mittagsschlaf gemacht, so einen richtig wütend-traurigen Mittagsschlaf."

Okay, das hat natürlich nicht ausgereicht, damit es zum neuen, von Grund auf optimierten Album reichen konnte. Dafür brauchte es auch alte Verbündete, neue Mitmusiker und allerhand Schreibarbeit, denn: "Junkies und Scientologen" ist vollgepackt mit Texten voller Insider-Witz und smarter Betrachtungen. So voll übrigens, dass unser Autor sich den Titeltrack vorgeknöpft hat, um sich die einzelnen Zeilen und deren Geschichten dahinter von Uhlmann erklären zu lassen. Das alles könnt ihr in VISIONS 319 lesen - ab heute am Kiosk.

Erst letzte Woche Donnerstag spielte Uhlmann im Bahnhof Pauli ein Konzert im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Übermorgen tritt er dann in der ausverkauften Großen Freiheit 36 auf. Dort wird er auch im Dezember noch zwei Tage hintereinander gastieren. Doch nicht nur Hamburg steht auf seiner Liste, sondern vor allem ab Anfang Dezember dann etliche weitere Städte. Tickets gibt es bei Eventim.

Thees Uhlmann

