Newsflash (Deichkind, City And Colour, Thrice u.a.)

Neuigkeiten von Deichkind, City And Colour, Thrice, Opeth, Phoebe Bridgers, Idles, Nick Cave & The Bad Seeds und David Hasselhoff & Mary Chain.

+++ Deichkind haben den neuen Song "Dinge" mit einem Musikvideo veröffentlicht. Im Clip schmeißen sich Porky und Kryptik Joe wieder in bizarre Outfits, die aus Kaufhaus-Inventar gefertigt wurden, während Waschmaschinen und weiteres Mobiliar aus einem leerstehenden Rohbau stürzen. Auch Schauspieler Lars Eidinger hat wieder einen Gastauftritt: Ihm fliegen mit einer Rakete die Kopfhörer von den Ohren, die ihm im Musikvideo zum Deichkind-Song "Keine Party" so viel Freude bereitet hatten. Deichkind veröffentlichen am kommenden Freitag ihr neues Album "Wer sagt denn das?". Den Titeltrack und "Richtig gutes Zeug" hatten sie auch schon mit sehenswerten Musikvideos präsentiert. Ab Februar sind Deichkind auf ausführlicher Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Deichkind - "Dinge"

Live: Deichkind

11.02. Kiel - Sparkassen Arena

12.02. Rostock - Stadthalle Rostock

13.02. Erfurt - Messehalle

14.02. Braunschweig - Volkswagenhalle

15.02. Frankfurt/Main - Festhalle

18.02. Augsburg - Schwabenhalle

19.02. Freiburg - Sick Arena

20.02. München - Zenith

21.02. Wien - Stadthalle

22.02. Nürnberg - Arena Nürnberger Versicherung

25.02. Münster - Halle Münsterland

26.02. Trier - Arena Trier

27.02. Zürich - Samsung Hall

28.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29.02. Köln - Lanxess Arena

03.03. Bremen - ÖVB Arena

04.03. Dortmund - Westfalenhallen

05.03. Leipzig - Arena Leipzig

06.03. Berlin - Max-Schmeling-Halle

07.03. Hamburg - Barclaycard Arena

22.08. Berlin - Wuhlheide

+++ Dallas Green kommt mit seinem Soloprojekt City And Colour auf Tour. Die führt ihn im Februar durch den deutschsprachigen Raum. Tickets gibt es ab Freitag, den 27. September ab 10 Uhr. Am 4. Oktober erscheint das neue Album "A Pill For Loneliness". Zuletzt gab es ein Video zum Song "Astronaut" zu sehen.

Live: City And Colour

10.02. München - Alte Kongresshalle

12.02. Zürich - Kaufleuten

14.02. Stuttgart - Wagenhallen

15.02. Leipzig - Haus Leipzig

21.02. Berlin - Tempodrom

22.02. Düsseldorf - Tonhalle

+++ Thrice haben ein Lyric-Video zu ihrem Song "Beyond The Pines" veröffentlicht. Die emotionale Ballade stammt von ihrem aktuellen Album "Palms", das vor rund einem Jahr erschienen war. Im November kommen Thrice zusammen mit Refused und Petrol Girls auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Thrice - "Beyond The Pines"

VISIONS empfiehlt:

Refused + Thrice + Petrol Girls

04.11. Köln - Carlswerk Victoria

05.11. Hamburg - Große Freiheit 36

11.11. München - Tonhalle

12.11. Berlin - Huxley's Neue Welt

+++ Opeth-Chef Mikael Åkerfeldt will ein ganzes Album voller Death-Metal-Material für seine Band verworfen haben. Im Interview mit Revolver verriet er, dass er nach "Watershed", dem wohl letzten härteren Album seiner Band, noch eines in diesem Stil geschrieben hätte. "Aber unser Death Metal kulminierte mit 'Watershed'. Und dann war ich durch damit. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte das nicht besser machen. Ich hörte nichts mehr, was geschriene Vocals hatte, außer den alten Kram. Also wollte ich mich mir selbst nähern." Åkerfeldt will seit "Domination" von Morbid Angel aus dem Jahr 1995 kein Death-Metal-Album mehr gekauft haben. Auf "Heritage" von 2011 begannen Opeth dann ihre aktuelle Prog-Phase, die auch das am Freitag erscheinende neue Album "In Cauda Venenum" weiterführt. Im November bringen sie das Album auf Tour, für die es Tickets bei Eventim gibt. Was Åkerfeldt heute so für Alben kauft, zeigt er in einem aktuellen Video des Plattenladens Amoeba.

Video: Mikael Åkerfeldt bei Amoeba

Live: Opeth

08.11. München - Backstage

10.11. Zürich - Volkshaus

13.11. Köln - E-Werk

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Nürnberg - Meistersingerhalle

16.11. Berlin - Huxley's Neue Welt

+++ Phoebe Bridgers arbeitet an einem neuen Album. Auf Instagram teilte sie Bilder aus dem Studio. Am 2. November will sie beim Mirrors Festival in London zum ersten Mal einige der neuen Songs aufführen. Bridgers debütierte 2017 mit dem Album "Stranger In The Alps" und war danach auch in die Projekte Better Oblivion Community Center mit Conor Oberst und Boygenius mit Julien Baker und Lucy Dacus involviert.

Instagram-Post: Phoebe Bridgers arbeitet an neuem Album

+++ Auch Idles arbeiten fleißig weiter an ihrem dritten Studioalbum. In den Sozialen Netzwerken teilen die Briten aktuell regelmäßig kurze Clips und Fotos von ihrem Studioaufenthalt. Ein neuer Schnappschuss ist dabei besonders interessant: Er zeigt Frontmann Joe Talbot zusammen mit Warren Ellis von Nick Caves Band The Bad Seeds, der offenbar in die Produktion involviert ist. Einen Zeitrahmen für den Release gibt es noch nicht. Idles hatten mit "Joy As An Act Of Resistance" 2018 unser Album des Jahres veröffentlicht.

Instagram: Idles mit Warren Ellis im Studio

+++ Für das neue Nick Cave & The Bad Seeds-Album "Ghosteens" steht nun auch das Releasedatum fest. Das erst gestern überraschend angekündigte Doppelalbum kommt digital nächste Woche Freitag, also am 4. Oktober heraus, wird aber schon am Tag vorher im Netz Premiere feiern. In welcher Form das passiert, gab Cave noch nicht bekannt. Physisch erscheint das Album erst am 8. November.

Facebook-Post: Nick Cave & The Bad Seeds kündigen Releasedatum für "Ghosteens" an

+++ David Hasselhoff hat zusammen mit Gitarrist Elliot Easton von The Cars den The Jesus & Mary Chain-Song "Head On" gecovert - und das ist gar nicht so schlecht geworden. Seine 80s-Pop-Version des Post-Punk/Shoegaze-Hits eignet sich sicher als gut gemeinter Rausschmeißer auf der nächsten Alternative-Party. Arbeitet er sich nun langsam auf sein Metal-Album zu?

Stream: David Hasselhoff - "Head On"

Video: The Jesus & Mary Chain - "Head On"