Jimmy Eat World kündigen neues Album "Surviving" an, streamen zwei neue Songs

Jimmy Eat World haben ihr neues Album "Surviving" angekündigt. Mit "Love Never" und "All The Way (Stay)" präsentiert die Emo-/Alternative-Band gleich zwei Songs davon, letzteres auch mit einem Musikvideo.

Ziemlich catchy kommt "All The Way (Stay)" daher. Das ist man von einem guten Jimmy Eat World-Song auch gewohnt, das Saxophonsolo am Ende aber ist wohl eine Überraschung. Es passt aber zum "Born To Run"-Vibe des ur-amerikanischen Musikvideos.

Die gleichzeitig veröffentlichte zweite Single "Love Never" ist ein bisschen knackiger. Der Track war bereits auf einer Seven-Inch erschienen und steht jetzt als Streamn bereit.

Beide Songs stammen vom neuen Album "Surviving", das bereits am 18. Oktober erscheint. Es ist ihr zehntes Studioalbum und folgt auch "Integrity Blues" von 2016. Frontmann Jim Adkins sagt zum Albumtitel: "Unser 199er Album hieß 'Clarity', aber ich war nicht wirklich auf der Suche nach Klarheit, als wir es herausbrachten."

Das sei jetzt anders: "Die Schwierigkeit bei der Entscheidung ist: 'Werde ich etwas anders machen oder mache ich weiter obwohl ich hasse, wer ich gerade bin?' Das ist der Unterschied zwischen Überleben und wirklich leben. Darum geht es in den Songs auf 'Surviving'."

Jimmy Eat World kündigten zum Album eine US-Tour an, Daten für Europa sind noch keine bekannt.

Video: Jimmy Eat World - "All The Way (Stay)"

Stream: Jimmy Eat World - "Love Never"

Cover & Tracklist: Jimmy Eat World - "Surviving"

01. "Surviving"

02. "Criminal Energy"

03. "Delivery"

04. "555"

05. "One Mil"

06. "All The Way (Stay)"

07. "Diamond"

08. "Love Never"

09. "Recommit"

10. "Congratulations"