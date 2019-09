Nick Cave kündigt neues Doppelalbum "Ghosteen" für kommende Woche an

Nick Cave & The Bad Seeds werden kommende Woche das neue Album "Ghosteen" veröffentlichen. Das gab der Sänger auf seiner Webseite "The Red Hand Files" bekannt. Erste Details gibt es auch schon.

Die Ankündigung kommt sehr überraschend. Cave beantwortete auf seiner Webseite "The Red Hand Files" wie üblich eine Frage eines Fans - diesmal die nach einem neuen Album und wann man damit rechnen könne. Dass ein Nachfolger zu "Skeleton Tree" (2016) bereits länger in Arbeit sei, hatte er Berichten zufolge schon im Januar bei einem Konzert verraten.

"Lieber Joe", schreibt Cave dort seinem Fan, "du kannst nächste Woche mit einem neuen Album rechnen. Es heißt 'Ghosteen'. Es ist ein Doppelalbum. Teil 1 umfasst acht Songs." Daraufhin enthüllt er die Tracklist.

"Teil 2 besteht aus zwei langen Songs, die ein Spoken-Word-Stück verbindet. Die Songs auf dem ersten Album sind die Kinder. Die Songs auf dem zweiten Album sind ihre Eltern. 'Ghosteen' ist eine wandernde Seele. Alles Liebe, Nick."

In einem weiteren Postings schickte Cave noch das offizielle Album-Artwork hinterher. Wann exakt mit "Ghosteen" zu rechnen ist, steht derzeit noch nicht fest, denn es ist noch nicht zum Verkauf gelistet. Geht man nach dem üblichen Release-Kalender, wird es wahrscheinlich Freitag, der 4. Oktober sein.

Nick Cave & The Bad Seeds hatten im vergangenen Jahr den Konzertfilm "Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen" veröffentlicht, zu dem es auch ein Kino-Event gab. Unabhängig vom neuen Album-Release ist Cave Anfang 2020 noch einmal solo unterwegs: Im Januar bringt ihn seine sehr persönliche "Conversations"-Tour noch einmal nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Möglicherweise befindet sich auch ein neues Grinderman-Album in Arbeit - das hatte Cave auch in seinen "Red Hand Files" verraten.

Cover & Tracklist: Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

Part 1:

01. "The Spinning Song"

02. "Bright Horses"

03. "Waiting For You"

04. "Night Raid"

05. "Sun Forest"

06. "Galleon Ship"

07. "Ghosteen Speaks"

08. "Leviathan"

Part 2: 01. "Ghosteen"

02. "Fireflies"

03. "Hollywood"

Live: Nick Cave

20.01. Baden-Baden - Festspielhaus

21.01. Wiesbaden - Kurhaus

23.01. Essen - Colosseum

25.01. Bremen - Glocke