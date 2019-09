Newsflash (Machine Head, Ric Ocasek, Noel Gallagher u.a.)

Neuigkeiten von Machine Head, Ric Ocasek, Noel Gallagher, Rock am Ring & Rock im Park, Foals, The Stone Roses, That Dog, Cursive, John Van Deusen, Kreator, Phantom Planet, Noorvik und Pfarrer Buckley.

+++ Machine Head haben für 2020 weitere "Burn My Eyes"-Jubiläumsshows angekündigt. Die Groove-Metaller werden dort zwei Sets spielen: Einmal ein reguläres mit zwei noch unbekannten neuen Musikern, die die im vergangenen Jahr ausgestiegenen Phil Demmel und Dave McClain ersetzen, und ein zweites, bei dem sie in Originalbesetzung das gesamte Album von 1994 präsentieren. Der erste Lauf solcher Shows startet im Oktober, der nächste dann im Mai. Tickets für diese Shows gibt es ab Freitag, den 20. September um 10 Uhr bei Eventim. Frontmann Robb Flynn versprach kürzlich, bald einen neuen Song veröffentlichen zu wollen.

Live: Machine Head - "Burn My Eyes"-Jubiläumstour

05.10. Freiburg - Sick Arena

11.10. Würzburg - Posthalle

12.10. Leipzig - Haus Auensee

14.10. Bochum - RuhrCongress

15.10. München - Zenith

16.10. Wien - Gasometer

22.10. Zürich - Komplex 457

27.10. Luxemburg - Luxexpo

05.05. Ludwigsburg - MHP Arena

06.05. Wiesbaden - Schlachthof

08.05. Hannover - Swiss Life Hall

01.06. Hamburg - Große Freiheit 36

+++ Zahlreiche Musiker haben ihrer Trauer um den verstorbenen Ric Ocasek Ausdruck verliehen. Unter ihnen sind viele Bands und Künstler, die mit dem Frontmann von The Cars als Produzent zusammengearbeitet hatten. Weezer teilten Fotos mit ihm im Studio - sie hatten gemeinsam das blaue und grüne Album der Band aufgenommen. Mark Hoppus von Blink-182 teilte eine Coverversion des Cars-Songs "Just What I Needed", die er für eine Fernsehsendung aufgenommen hatte, die nie ausgestrahlt wurde. Brandon Flowers von The Killers, der 2018 die Rede zur Einführung von The Cars in die Rock And Roll Hall Of Fame hielt, teilte eine kleine Geschichte mit seiner Verbindung zur Band. Auch Billy Corgan von den Smashing Pumpkins erzählte von seinen Erfahrungen mit Ocasek, dessen Soloalbum "Troublizing" wiederum Corgan produziert hatte. Ocasek war vorgestern tot in seiner Wohnung gefunden worden. Der 75-Jährige starb laut der Daily News an den Folgen einer Herzerkrankung.

Tweets & Instagram-Posts: Musikwelt reagiert auf Ric Ocaseks Tod

The weezer family is devastated by the loss of our friend and mentor Ric Ocasek, who passed away Sunday. We will miss him forever, & will forever cherish the precious times we got to work and hang out with him. Rest in Peace & rock on Ric, we love you. #RIPRicOcasek #karlscorner pic.twitter.com/JcTXevr6V8 — weezer (@Weezer) September 16, 2019

Feeling grateful for Ric. Had the opportunity to send him this email a couple years back. My first king. Thank you, thank you, thank you. pic.twitter.com/h4u8CXDhRg — The Killers (@thekillers) September 16, 2019

sad news. much respect to the great ric ocasek. pic.twitter.com/FSm3ZmYDvf — Beck (@beck) September 16, 2019

Our walkout: “Since You’re Gone”.



RIP Ric Ocasek pic.twitter.com/si1DI7HtOT — The Hold Steady (@theholdsteady) September 16, 2019

Stream: Mark Hoppus' Cover von "Just What I Needed"

+++ Noel Gallagher streamt den neuen Song "A Dream Is All I Need To Get By". Er stammt von der kommenden EP "This Is The Place", die am 27. September als Teil einer Trilogie erscheint. Den ersten Teil gab es im Juni in Form von "Black Star Dancing". Den Titeltrack gibt es bereits im Stream. Seit kurzem hat Gallagher Beef mit den Foo Fighters.

Stream: Noel Gallagher - "A Dream Is All I Need To Get By"

+++ Rock am Ring und Rock im Park haben die erste Bandwelle angekündigt. Neben System Of A Down, die für 2020 weitere Europa-Shows geplant haben, sind unter anderem Green Day, Korn, Volbeat, Billy Talent, Deftones, The Offspring und Weezer Teil des Line-ups für die kommende Ausgabe. Rock am Ring feiert 2020 sein 35-jähriges Bestehen und das Schwesterfestival Rock im Park seinen 25. Geburtstag. Alle Neuankündigungen gibt es unten im Facebook-Post und im zugehörigen Trailer. Rock am Ring und Rock im Park finden 2020 parallel vom 5. bis 7. Juni statt, jeweils am Nürburgring und im Volkspark Dutzendteich in Nürnberg. Die Frühbuchertickets sind fast ausverkauft. Alle weiteren Infos zum Ticketverkauf und den unterschiedlichen Preisstufen und Packages gibt es auf rock-am-ring.com beziehungsweise rock-im-park.com.

Video: Trailer für Rock am Ring

Facebook-Post: Die erste Bandwelle für Rock am Ring und Rock im Park

+++ Foals haben ein Album voller Remixe der Songs auf "Everything Not Saved Will Be Lost Part 1" veröffentlicht. Mit dabei sind tanzbare Remixe von Künstlern wie Metronomy und Tensnake. Das Original-Album war im März erschienen. Der Nachfolger "Everything Not Saved Will Be Lost Part 2" folgt am 18. Oktober. Die Songs "Black Bull" und "The Runner" gibt es schon vorab zu hören.

Album-Stream: Foals - "Part 1 Everything Not Saved Will Be Lost (Remixes)"

+++ Mit den Stone Roses ist es offenbar endgültig vorbei. In einem Interview mit dem Guardian bestätigte Gitarrist John Squire, dass es sich bei ihrem Konzert vor rund 90.000 Leuten im Wembley Stadion 2017 wirklich um ihre letzte Show gehandelt habe. Die Band hatte nach der Reunion 2011 unter anderem zwei neue Songs veröffentlicht, doch nach dem Konzert kamen schon die ersten Gerüchte auf, dass das wieder das Ende der Madchester-Prominenz bedeutete. Sänger Ian Brown veröffentlichte in der Zwischenzeit das Soloalbum "Brown Ripples".

+++ That Dog haben den neuen Song "Old LP" veröffentlicht. Es ist der Schlusstrack ihres gleichnamigen Studioalbums, ihr erstes seit 22 Jahren. Dem Song geht eine kleine Dokumentation zu seiner Entstehung voran. Die Alternative-Band hatte aus dem Album bereits die Single "If You Just Didn't Do It" ausgekoppelt.

Video: That Dog - "Old LP" (inkl. Mini-Dokumentation)

+++ Cursive streamen den neuen Song "Barricades". Er folgt als Standalone-Single auf ihr Album "Vitriol", das im vergangenen Oktober erschienen war. Tim Kasher wird hier sehr politisch: Zum aufreibenden Sound seiner Band singt er aus der Perspektive verschiedener Figuren, die jeweils deutlich machen, wie sich Menschen voneinander abgrenzen.

Lyric-Video: Cursive - "Barricades"

+++ John Van Deusen kommt auf Tour. Der Singer/Songwriter spielt mit seinem aktuellen Album "(I Am) Origami Pt. 3: A Catacomb Hymn" in den kommenden Wochen jede Menge Konzerte im deutschsprachigen Raum, unter anderem auch im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: John Van Deusen - "Whatever Makes You Mine"

Live: John Van Deusen

18.09. Bremen - Litfass

19.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

20.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

21.09. Flensburg - Volksbad

23.09. Berlin - Privatclub

24.09. Dresden - Societaetstheater

25.09. Chemnitz - Aaltra

26.09. München - Milla

29.09. Freiburg - Swamp

30.09. Winterthur - Portier

02.10. Nürtingen - Kuckucksei

03.10. Offenbach - Hafen 2

04.10. Dillenburg - Die Erbse

05.10. Bochum - Goldkante

06.10. Langenberg - KGB

07.10. Münster - Bar Pension Schmidt

08.10. Hannover - Cafe Glocksee

09.10. Leipzig - Noch Besser Leben

10.10. Halle - Volksbühne am Kaulenberg

+++ Ex-Dragonforce-Bassist Frédéric Leclercq ist bei Kreator eingestiegen. Er ersetzt Christian "Speesy" Giesler, der in den vergangenen 25 Jahren Teil der Thrash-Metal-Band war. Die Band bedankte sich bei ihm und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Leclercq sei schon sein Leben lang Kreator-Fan und seit 15 Jahren mit Frontmann Mille Petrozza befreundet. Seinen Einstand feiert er schon Anfang Oktober in Chile, richtig los geht es für ihn dann auf der großen Tour mit Lamb Of God und Power Trip im März und April 2020. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Kreator begrüén Frédéric Leclercq

Live: Kreator + Lamb Of God + Power Trip

03.04. Berlin - Columbiahalle

04.04. Oberhausen - Turbinenhalle

05.04. Wiesbaden - Schlachthof

07.04. Zürich - Samsung Hall

08.04. München - Zenith

09.04. Ludwigsburg - MHP Arena

11.04. Hamburg - Sporthalle Hamburg

18.04. Saarbrücken - Saarlandhalle

+++ Phantom Planet haben die neue Single "Party Animal" veröffentlicht. Sie folgt auf das im Mai erschienene Song-Comeback "Balisong". Neuigkeiten bezüglich eines neuen Albums gibt es noch nicht. Die Pop-Rock-Band plant offenbar Konzerte. Sie war seit 2012 bis zur Veröffentlichung von "Balisong" inaktiv.

Stream: Phantom Planet - "Party Animal"

+++ Noorvik haben Tourdaten angekündigt. Die Post-Rocker aus Köln bringen am 4. Oktober ihr neues Album "Omission" heraus, aus dem es schon die "Floating" zu hören gibt.

Live: Noorvik

12.10. Köln - Halle am Rhein

15.10. Mannheim - RAMA Tonstudio

18.10. Naumburg - The Black House

19.10. Berlin - Slaughterhouse

23.10. Landau - Fatal

24.10. Krefeld - Astakeller

25.10. Kassel - Sandershaus

26.10. Wiesbaden - Kreativfabrik

16.11. Neunkirchen - Gloomar Festival

20.12. Dortmund - Subrosa

+++ Keith Buckley von Every Time I Die tritt jetzt auch auf eurer Hochzeit auf - als Pastor! Er hat sich eine Priesterweihe bei der Universal Life Church eingeholt - ein Prozess, der einfach per Anmeldung funktioniert und dank Religionsfreiheit zumindest in den USA dazu befähigt, Paare zu vermählen. "Ich bin jetzt Gott, ihr könnt mir gar nichts mehr!" Buchungs-Anfragen an: holyshitweddings@gmail.com.

Tweets: Keith Buckley ist jetzt Priester

eat my shorts motherfuckers I’m god now you can’t tell me shit pic.twitter.com/ECdkNcej9L — keith buckley (@deathoftheparty) September 16, 2019