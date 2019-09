Ghost stellen neuen Song "Kiss The Go-Goat" per Video vor

Foto: Screenshot Youtube

Die schwedischen Satanisten-Popper Ghost veröffentlichen heute die "Seven Inches Of Satanic Panic" digital. Davon gibt es einen Song mit Video.

Freitag, der 13. - das ist für Ghost natürlich das perfekte Datum, um eine neue Single zu veröffentlichen - als Fake-Rerelease zum 50. Geburtstag der Band. Die Single wird demnächst dann wohl Teil sein des bereits angekündigten "Prequelle"-Rerelease "Prequelle Exalted", dem eine Seven-Inch mit zwei neuen Songs beiliegen soll. "Kiss The Go-Goat" wird wohl einer davon sein.

Offiziell bestätigt ist das jedenfalls noch nicht. Klar ist nur, dass das Boxset "Prequelle Exalted" am 27. September erscheinen wird, limitiert auf 5.000 Stück.

Das drollige Video zum neuen Song zeigt die Band als The Doors-mäßige 60s-Rock-Combo im Los Angeles des Jahres 1969. Dazu gibt es eine Rahmenhandlung in der Gegenwart mit einem alten Papa Emeritus und Insider-Gags zur neuen Single und nicht gewonnenen Grammys.

In den Streaming-Diensten ist "Kiss The Go-Goat" an eine B-Seite namens "Mary On A Cross" gekoppelt, die ihr unten hören könnt. Anfang August waren die beiden Songnamen versehentlich über den japanischen Webshop HMV geleakt worden.

Ghost spielen im Dezember noch vereinzelte Headliner-Shows im deutschsprachigen Raum. Support gibt es von All Them Witches und Tribulation, Tickets bei Eventim.

Video: Ghost - "Kiss The Go-Goat"

Stream: Ghost - "Mary On A Cross"

Live: Ghost + All Them Witches + Tribulation

06.12. Zürich - Halle 622

15.12. München - Zenith

17.12. Esch/Alzette - Rockhal