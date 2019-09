VISIONS Premiere: Wolves Like Us streamen neuen Song "Stay Cold" von kommendem Album "Brittle Bones"

Fünf Jahre nach dem Release ihres bislang letzten Albums melden sich die vier Norweger Wolves Like Us erstmals mit neuer Musik zurück. Bei uns hört ihr den Track "Stay Cold" vom neuen bald folgenden Album "Brittle Bones" exklusiv vorab.

Auf "Stay Cold" kombiniert das Quartett Post-Hardcore mit Emo-Elementen, wobei durchgängig eine metallisch-sludgige Grundstimmung herrscht. Lars Kristensens warme Stimme harmoniert wunderbar mit der Musik, dadurch erinnert der Song an die bisherigen Werke der Band.

Der Text zu "Stay Cold" entstand, als Frontmann Kristensen sich von einer schweren Krankheit erholte. Laut Band handelt der Song davon, den letzten Tropfen Hoffnung in sich selbst zu finden. "Wenn man denkt alles verloren zu haben, gibt es immer noch eine Wahl", lässt die Gruppe über das Stück verlauten.

"Stay Cold" ist nicht nur der erste Song, den Wolves Like Us seit einer halben Dekade veröffentlichen, das Stück ist zugleich die erste musikalische Kostprobe ihres kommenden und dritten Studioalbums "Brittle Bones", das am 25. Oktober über das Berliner Label Pelagic, bei dem die Band kürzlich unter Vertrag gegangen ist, erscheint. Das Coverartwork für "Brittle Bones" steuerte der norwegische Künstler und ehemalige Snowboard-Profi Danny Larsen bei.

Ihr noch aktuelles Album "Black Soul Choir" war bereits im Februar 2014 erschienen. In der Zwischenzeit hat sich in den Leben der vier Bandmitglieder einiges verändert, unter anderem haben alle Bandmitglieder Familien gegründet, jedoch gab es auch Härten wie etwa eine Scheidung, die "Brittle Bones" thematisch beeinflusst haben.

Im Dezember supportet das Quartett die US-amerikanische Post-Hardcore-Band Planes Mistaken For Stars auf ihrer von VISIONS präsentierten Tour. Vier Mal sind sie dann in Deutschland mit brandneuem Material live zu erleben. Planes-Mistaken-For-Stars-Sänger und -Gitarrist Gared O'Donnell hat für "Brittle Bones" einen Gesangspart beigesteuert.

Stream: Wolves Like Us - "Stay Cold"

Cover: Wolves Like Us - "Brittle Bones"

VISIONS empfiehlt:

Planes Mistaken For Stars + Wolves Like Us

08.12. Karlsruhe - Jubez

09.12. Hamburg - Hafenklang

10.12. Berlin - Cassiopeia

11.12. Köln - MTC