Newsflash (Weezer, Dream Theater, Kim Gordon u.a.)

Neuigkeiten von Weezer, Dream Theater, Kim Gordon, Tiny Moving Parts, Fall Out Boy, Tindersticks, einer Foto-Ausstellung von Lisa Meinen, Weakened Friends und Slipknot.

+++ Weezer haben das neue Album "Van Weezer" angekündigt und daraus die Single "The End Of The Game" präsentiert. Das Album erscheint am 15. Mai als Nachfolger des "Black Album" aus diesem Jahr. Frontmann Rivers Cuomo verspricht für "Van Weezer" eine Rückkehr zu "großen Gitarren" und nannte es "'Blue Album'-mäßig, aber mit mehr Riffs". Cuomo hatte in Medien schon Anfang des Jahres von "Van Weezer" erzählt, wobei es sich damals noch um einen Arbeitstitel für ein Album "mit Fokus auf Gitarrenriffs und Gniedelsolos" handelte. Die Ankündigung kommt zeitgleich mit der Albumankündigung von Green Day, mit der Weezer im nächsten Sommer zwei Konzerte in Berlin und Wien spielen. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 20. September.

Live: Green Day + Weezer

03.06. Berlin - Wuhlheide

21.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion (mit Fall Out Boy)

+++ Dream Theater haben eine Tour zum 20. Jubiläum von "Metropolis, Pt. 2: Scenes From A Memory" angekündigt. Dafür hat die Prog-Metal-Band ein fast dreistündiges Set vorbereitet, das jedoch auch weiterhin Auszüge aus ihrem neuen Album "Distance Over Time" enthält. Dieses war im Februar erschienen. Kürzlich präsentierten Dream Theater zum darauf enthaltenen Song "Barstool Warrior" auch ein animiertes Video. Tickets für die Tour gibt es ab dem 13. September bei Eventim.

Live: Dream Theater

12.01. Oberhausen - Turbinenhalle

23.01. Hamburg - Sporthalle Hamburg

05.02. Ludwigsburg - MHP Arena

06.02. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

09.02. München - Zenith

14.02. Zürich - Samsung Hall

18.02. Hannover - Swiss Life Hall

+++ Kim Gordon hat den neuen Song "Air BnB" veröffentlicht. Das Video dazu ist besonders interessant: Es besteht nur aus weißem Text vor schwarzem Hintergrund, in dem Gordon beschreibt, wie das Video eigentlich hätte aussehen sollen, wenn es dafür ein Budget gegeben hätte. Das ehemalige Sonic Youth-Mitglied veröffentlicht am 11. Oktober das erste Soloalbum "No Home Record". Gordon hatte daraus bereits den Song "Sketch Artist" präsentiert.

+++ Tiny Moving Parts zeigen ein Video zum neuen Song "Vertebrae". Er stammt vom neuen Album "Breathe", das am kommenden Freitag erscheint. Das enthält auch die Singles "Bloody Nose" und "Medicine". Anfang Oktober kommen die Emo-Mathrocker mit Microwave auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Tiny Moving Parts + Microwave

03.10. Köln - Luxor

04.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

05.10. Leipzig - Felsenkeller

06.10. Berlin - Bi Nuu

08.10. München - Feierwerk

09.10. Wien - Flex

+++ Fall Out Boy haben das Best-of-Album "Believers Never Die - Volume Two" angekündigt. Es erscheint am 15. November. Teil der Compilation ist ein neuer Song namens "Dear Future Self" mit einem Gastbeitrag von Wyclef Jean, den es zusammen mit einem Video auch schon im Stream gibt. Im Juni spielen Fall Out Boy zusammen mit Weezer und Green Day in Wien. Tickets gibt es ab dem 20. September im Vorverkauf.

Live: Green Day + Weezer + Fall Out Boy

21.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion

+++ Tindersticks haben das neue Album "No Treasure But Hope" angekündigt und streamen daraus den ersten Song "The Amputees". Die Indieband veröffentlicht den Nachfolger zu "The Waiting Room" von 2016 am 15. November. Im nächsten Jahr spielen die Briten jede Menge Shows in ganz Europa. Die Termine im deutschsprachigen Raum findet ihr unten. Tickets gibt es demnächst bei Eventim.

01. "For The Beauty"

02. "The Amputees"

03. "Trees Fall"

04. "Pinky In The Daylight"

05. "Carousel"

06. "Take Care In Your Dreams"

07. "See My Girls"

08. "The Old Mans Gait"

09. "Tough Love"

10. "No Treasure But Hope"

Live: Tindersticks

04.02. Berlin - Philharmonie

18.04. Bochum - Schauspielhaus

19.04. München - Prinzregentenbad 20.04. Hamburg - Laeiszhalle

05.05. Genf - Alhambra

06.05. Winterthur - Casinotheater

09.05. Wien - Theater Akzent

10.05. Wien - Theater Akzent

+++ Die Fotografin Lisa Meinen wird beim Reeperbahn Festival einige ihrer Bilder ausstellen, von denen viele auch für VISIONS entstanden waren. Unter den ausgestellten Fotos sind etwa Aufnahmen vom Soundgarden-Konzert 2012, das von VISIONS veranstaltet wurde. Die Ausstellung beginnt am 18. September im Café Blackline auf der Hamburger Paul-Roosen-Straße und läuft auch nach dem Reeperbahn Festival bis zum 18. November weiter. Die Bilder können auch erworben werden. Weitere Bilder gibt es auf ihrer Webseite.

+++ Weakened Friends haben den neuen Song "What You Like" veröffentlicht. Das Alternative-Trio folgt damit auf sein Debütalbum "Common Blah" aus dem vergangenen Oktober. Ab nächster Woche sind sie mit We Were Promised Jetpacks auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

We Were Promised Jetpacks + Weakened Friends

21.09. Berlin - Columbia Theater

25.09. Wien - Das Werk

26.09. Erlangen - E-Werk

27.09. Aarau - Kiff

30.09. Köln - Gloria

