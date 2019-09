Spoon streamen B-Seite "Shake It Off"

Spoon haben den ausgelassenen Indie-Song "Shake It Off" digital veröffentlicht - die B-Seite war bisher nur auf physischen Singles erhältlich gewesen.

Ein Dasein als B-Seite, das hat "Shake It Off" nicht verdient. Trotzdem war der Song bei seinen bisherigen beiden Veröffentlichungen jeweils dorthin verbannt worden: 2001 hatte er die "Girls Can Tell"-Single "Anything You Want" begleitet, diesen Sommer erst war er der Kompagnon für "No Bullets Spent", den einzigen neuen Song auf der Best-of "Everything Hits At Once", der zudem noch von Matador als Seven-Inch veröffentlicht worden war. Die ist immer noch erhältlich, allerdings kann man "Shake It Off" nun auch überall streamen.

Kurz nach dem Release von "Everything Hits At Once" hatte Bassist Rob Pope seinen Ausstieg aus der Band bekanntgegeben. Wenige Monate darauf war Frontmann Britt Daniel die Ehre einer Signature-Gitarre zuteil geworden. Seht das Video zu Daniels eigener Fender Tele Thinline weiter unten.

Stream: Spoon - "Shake It Off"

Video: Britt Daniel Tele Thinline