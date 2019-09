VISIONS Premiere: Ed Fraser (Heads) zeigt Video zu "Tempest"

Foto: Ed Fraser (l.) und Band (Copyright: Basti Grim)

Ed Fraser hat den zweiten Vorabtrack aus seinem Solo-Debütalbum "Ghost Gums" veröffentlicht. Seht exklusiv bei VISIONS das Video zu "Tempest", in dem der Heads-Frontmann und seine Bassistin durch den Wald geistern.

Auf die Mystery-Story zum Album-Opener "Swallow" lässt Ed Fraser ein nicht minder gruseliges Video folgen: Für "Tempest" malten er und seine Bassistin Rosa Mercedes sich mit wasserfester Körperfarbe an und verbrachten eine Nacht im einem Wald östlich von Berlin. Statt Noiserock wie bei seiner Hauptband Heads spielt der in Deutschland lebende Australier dazu mit düsterem Alternative-Sound von der Art eines Mark Lanegan.

"Ghost Gums" erscheint am 13. September beim Münsteraner Label This Charming Man. Bei der einwöchigen Aufnahmesession waren Paul Seidel und Peter Voigtmann von The Ocean als Gastmusiker dabei, Abmischung und Mastering besorgte Cult Of Luna-Schlagzeuger Magnus Lindberg. Das Cover des Albums gestaltete Luke Fraser, der auch für Künstler wie Amyl & The Sniffers und John Frusciante grafisch tätig war.

Am 18. September feiert Ed Fraser eine Releaseparty, Anfang November tritt er dann als Support für die Post-Punk-Band Gold auf. Tickets für die Show gibt es Eventim.

Video: Ed Fraser - "Tempest"

Cover und Tracklist: Ed Fraser - "Ghost Gums"-EP

01. "Swallow"

02. "Born To A Drover"

03. "Think Hard On All Who Departed"

04. "I'll Watch The Storm 'Til You Come"

05. "Tempest"

06. "Sirens"

Live: Ed Fraser

18.09. Berlin - Urban Spree (Releaseparty)

Live: Gold + Ed Fraser

03.11. Berlin - Kantine am Berghain