Greta Van Fleet streamen neuen Song "Always There"

Foto: Universal Music

Die Hardrocker Greta Van Fleet haben den neuen Song "Always There" veröffentlicht. Der ist ein Überbleibsel aus den Sessions zum aktuellen Album - und fand nun anderweitig Verwendung.

Wer Greta Van Fleet vor allem als Led Zeppelin-Epigonen abgespeichert hat, bekommt mit "Always There" eine andere Nuance der US-Retrorocker zu hören: Ein spätsommerliches Gitarrenriff gibt den Ton an, ein Gospelchor setzt feine Akzente, bevor der freundlich blubbernde Bass den Song vollends in Richtung Heartland Rock mitnimmt - und am Ende bei Tom Petty, CCR und im Refrain sogar in der Nähe von "Sweet Home Alabama" landet. Unten könnt ihr die etwas über fünf Minuten lässigen Sommersonne-Sound hören.

"Always There" ist auch Teil des Soundtracks zum Filmdrama "A Million Little Pieces", einer Adaption des gleichnamigen, autobiografisch inspirierten Romans von James Frey um einen Alkoholiker in einer Entzugsklinik. Die Band sagte, der Song sei bereits während der Sessions zum Debütalbum "Anthem Of The Peaceful Army" entstanden, habe aber von der Stimmung her nicht in die Tracklist gepasst. Durch die Anfrage der Filmfirma sei die Band überhaupt erst wieder auf das Stück gestoßen worden.

Eine Pause wollen sich Greta Van Fleet trotz des Hypes, der schon seit den EPs "Black Smoke Rising" und "From The Fires" (beide 2017) um die junge Band aus Frankenmuth, Michigan herrscht, offenbar nicht gönnen: Noch vor Ende des Jahres will die Band den Nachfolger zum gerade mal ein Jahr alten Debüt vorstellen, dieser soll "deutlich anders" ausgefallen sein, Genaueres ließen Greta Van Fleet aber noch nicht verlauten.

Live gibt es die Band in Deutschland noch zwei Mal im November zu sehen. Dabei handelt es sich um Nachholkonzerte, die die Band im Frühjahr krankheitsbedingt hatte absagen müssen. Beide Shows sind allerdings schon lange ausverkauft. Aktuell spielen Greta Van Fleet in Australien einige Konzerte, dann folgen bis Ende des Jahres noch die USA, Europa und Südamerika.

Stream: Greta Van Fleet - "Always There"

Live: Greta Van Fleet

20.11. Köln - Palladium

21.11. München - Zenith