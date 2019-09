Cult Of Luna stellen neuen Song "Lay Your Head To Rest" vor

Die schwedischen Post-Metaller Cult Of Luna veröffentlichen einen weiteren Song von ihrem Ende September erscheinenden Album "A Dawn To Fear" vorab.

"A Dawn To Fear" ist der Nachfolger zum gefeierten "Mariner", einer Album-Kooperation mit Julie Christmas. Am 20. September wird es via Metal Blade das Licht der Welt erblicken.

Bereits im Mai und dann mit Video im Juli hatten Cult Of Luna mit "The Silent Man" einen ersten Song von der Platte veröffentlicht.

Mit dem über sechsminütigen Brocken "Lay Your Head To Rest" gibt es nun einen weiteren Song im Stream. Ab Ende November ist die Band dann auf Tour. Unterstützt wird sie vom belgischen Post-Hardcore-Trio Brutus.

Stream: Cult Of Luna - "Lay Your Head To Rest"

Live: Cult Of Luna + Brutus

24.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

25.11. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

05.12. München - Technikum

06.12. Wien - Arena Wien