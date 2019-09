VISIONS Premiere: Lagwagon streamen neuen Song "Surviving California"

Lagwagon geben mit dem sozialkritischen "Surviving California" einen zweiten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album "Railer". Hier prangern sie soziale Misstände in bester Melodycore-Manier an.

"Surviving California" handelt von Kaliforniens gesellschaftlichen Gegensätzen und thematisiert Überbevölkerung und Obdachlosigkeit. Für den finanziell besser gestellten Teil der Kalifornier ist der "Golden State" ein Paradies auf Erden, gleichzeitig müssen andere Teile der Gesellschaft in bitterer Armut auf der Straße leben. Während der Wohlstand wächst, leben andere Menschen über ihren Verhältnissen und merken es zu spät.

Frontmann Joey Cape kommentiert: "Es gibt nicht genug Häuser in Kalifornien für alle Bürger. Und es sind nicht nur die psychisch Kranken, die unter Obdachlosigkeit und den Folgen der Immobilienkrise leiden. Viele Menschen scheitern an allem und das gemäßigte Klima hier sorgt für die typisch kalifornische Abwesenheit von Empathie und Sympathie. Unter der teuren Sonne lachend, kehren sie das Leid anderer zur Seite in ihrer Blase des einigermaßen angenehmen Lebens bei diesen perfekten Temperaturen. Und rein Umwelt-technisch warten wir hier auf das unausweichliche, gigantische Erdbeben, während wir versuchen, nicht all unser Hab und Gut zu verlieren oder bei einem Waldbrand zu sterben. Das klingt alles so dramatisch, aber es ist auch irgendwie wahr."

Musikalisch erinnert der Song an Lagwagons frühe Werke. Durch sein schnelles, Thrash-inspiriertes Riffing steht der Song im Kontrast zu "Bubble", der pop-punkigen ersten Auskopplung ihres kommenden Albums.

Die Skatepunk-Größen hatten Ende Juli ihr neuntes Studioalbum "Railer" und obendrauf Tourdaten für den November angekündigt.

"Railer" erscheint am 4. Oktober über Fat Wreck. Tickets für die kommenden Live-Daten sind auf Eventim erhältlich.

Stream: Lagwagon - "Surviving California"

VISIONS empfiehlt:

Lagwagon

17.11. Wels - Alter Schlachthof

19.11. Berlin - SO 36

20.11. Münster - Skaters Palace