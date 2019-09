VISIONS Premiere: Die A Legend streamen EP "Winning" vorab

Das norwegische Hardcore-Trio Die A Legend streamt vorab exklusiv bei uns seine neue EP. Die dürfte Fans von Converge und Bane ansprechen.

Die A Legend hatten sich ursprünglich schon 2011 gegründet und im folgenden Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht. Nach Support-Touren für Converge und ihre Landsleute The Good The Bad And The Zugly folgte 2013 das zweite Album "Progression Through Retrospection" - bevor die Band in der Versenkung verschwand.

Nach sechs Jahren Pause ist das Trio aus Tromsø nun wieder da: Am 6. September erscheint ihre neue EP "Winning", deren fünf Songs sich in gern mal unter zwei Minuten schön oldschool geben und einen mal rasenden, mal marschierenden, aber immer massiven Hardcore-Sound präsentieren. Unten könnt ihr den Release schon jetzt in voller Länge hören.

Laut der Band selbst basiert "Winning" lose auf "einem wiederentdeckten, verloren gegangenen Tape aus früheren Aufnahmesessions, kombiniert mit aktuellen Reflexionen über den gegenwärtigen sozialen Verfall. Das hier ist ein zeitgemäßer sozialer Hardcore-Kommentar direkt vom Nordpol."

Shows haben Die A Legend bisher nur in Norwegen angekündigt, ob weitere in ganz Europa folgen sollen, ist bisher unklar.

EP-Stream: Die A Legend - "Winning"