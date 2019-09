Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit TV Party, Timelost und Slander Tongue.

TV Party

Heimatstadt: Ventura, Kalifornien

Genre: Punkrock, Power-Pop, Garage Rock

Für Fans von: Culture Abuse, Dead To Me, Communique

Hinter TV Party stecken fünf Freunde um Sänger Jesse Brinkenhoff. Dessen dunkles, samtiges Timbre erinnert angenehm an die klassischen Horror-Punks mit Rock'n'Roll-Schmelz - und manchmal auch ein wenig an Julian Casablancas von den Strokes. Der Sound der Band stellt jedenfalls eine Brücke dar zwischen dem Punk und Power-Pop der späten 70er/frühen 80er, zwischen London und New York. Ende Juli ist in Kooperation mit dem renommierten Garage-Label Burger Records das selbstbetitelte Debütalbum der Band erschienen. Das könnt ihr unten komplett im Stream hören.

Bandcamp | Facebook

Stream: TV Party - "TV Party"

TV PARTY by TV PARTY

Video: TV Party - "You're The One I Want"

Timelost

Heimatstadt: Philadelphia, Pennsylvania

Genre: Shoegaze, Indierock

Für Fans von: Basement, Title Fight, Diiv

Sänger und Gitarrist Stephen Handal ist normalerweise Teil der Post-Rock/-Metal Band Set And Setting aus Florida. Schlagzeuger Grzesiek Czapla wiederum ist sonst Teil der New Yorker Black-Metaller Woe. Zusammen mit den jüngst dazugestoßenen Melissa Moore und Tony Gloves sind sie Timelost. Und was aus Frustration und Freundschaft mit der Hilfe ausgetauschter Dateien im Internet geboren wurde, ist nun eine vollwertige, in Philadelphia ansässige Band. Eine, die ganz bewusst auf jegliche Metal-Attribute verzichtet. Stattdessen spielt die Band einen verhallten, vielschichtigen Shoegaze-Mix, wie ihn zuletzt auch die ehemaligen Post-Hardcore-Bands Title Fight und Basement hingelegt haben. Ende Oktober soll dann das Debütalbum "Don't Remember Me For This" über Golden Antenna erscheinen.

Facebook | Bandcamp

Video: Timelost - "Lysergic Days"

Stream: Timelost - "Demo"

2018 Demo by Timelost

Slander Tongue

Heimatstadt: Berlin

Genre: Garage-Rock, Garage-Punk

Für Fans von: Frankie And The Witchfingers, Black Lips, Soledad Brothers

Verwurzelt in den rock'n'rolligen Winkeln des Spät-70er/Früh-80er-Punks (höre: The Real Kids, The Boys, Lyres) sind Slander Tongue aus Berlin. Dahinter stecken teils Szene-Veteranen wie John Boy Adonis, der sonst bei King Khan & The Shrines Schlagzeug spielt. Aus dem zwei Jahre alten Demo mit zwei Tracks sind 2018 zwei Singles gewachsen: "Goin' Down" und "Server Room" mit den jeweiligen B-Seiten. Wird Zeit, dass da ein Album kommt.

Soundcloud | Bandcamp

Stream: Slander Tongue - "Server Room"

Server Room b/w This Time by Slander Tongue

Stream: Slander Tongue - "Goin' Down"