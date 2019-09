Schlagzeuger Jay Weinberg stellt Slipknot-Fan-Foto aus Kindheit nach

Foto: Screenshot Instagram

So sieht ein wahrgewordener Fan-Traum aus: Jay Weinberg traf als Jugendlicher Slipknot backstage, heute spielt er selbst in der Band. Nun hat er ein Foto der damaligen Begegnung nachgestellt.

Die Szene sieht nach einem typischen Fan-Treffen hinter den Kulissen eines Konzerts aus: Slipknot-Gitarrist Jim Root steht, noch maskiert, neben Bruce Springsteens Schlagzeuger Max Weinberg, hinter dem wiederum steht schüchtern in einer selbst gebastelten Corey Taylor-Maske sein Sohn Jay. Das Foto entstand nach einem Konzert der Band im PNC Bank Arts Centre in Holmdel, New Jersey, vermutlich Mitte der 00er Jahre, als Weinberg Jr. gerade erst ein Teenager war.

Heute ist der 28-Jährige selbst Mitglied der Band - und stellte das Fan-Treffen von damals nun am gleichen Ort nach einer Show zusammen mit seinem Vater nochmal nach. Unten findet ihr die ulkigen alten und neuen Bilder.

Weinberg war 2014 zu Slipknot gestoßen, nachdem die Band sich kurz zuvor von ihrem langjährigen Schlagzeuger Joey Jordison getrennt hatte.

Slipknot hatten vor gut einem Monat ihr sechstes Studioalbum "We Are Not Your Kind" veröffentlicht. Mit diesem tourt die Band nach vereinzelten Hallenkonzerten und Festivalauftritten in diesem Jahr auch 2020 wieder in Europa. Tickets gibt es bei Eventim.

Rund um die Band war zuletzt immer wieder die bislang unbekannte Identität des "Tortilla Man" genannten neuen Bandmitglieds ein heiß diskutiertes Thema. Tortilla Man ersetzt den ausgeschiedenen Perkussionisten Chris Fehn, mit dem sich die Band in einem Rechtsstreit um Tantiemen befindet.

Live: Slipknot

29.01. Frankfurt/Main - Festhalle

01.02. Luxemburg - Rockhal Club

08.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.02. München - Olympiahalle

12.02. Zürich - Hallenstadion

14.02. Wien - Stadthalle

16.02. Hamburg - Barclaycard Arena

17.02. Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. Dortmund - Westfalenhallen