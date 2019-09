VISIONS Premiere: Wintersleep streamen Singles "Free Fall" und "Fading Out"

Im Vorfeld ihrer Europatour schütteln die kanadischen Indie-Lieblinge Wintersleep noch eine Überraschung aus den gefütterten Ärmeln: Die ursprünglich nur analog und streng limitiert erhältlichen Songs "Free Fall" und "Fading Out" kann man in Zukunft auch streamen. Bei VISIONS feiern sie digitale Premiere.

"Free Fall" und "Fading Out" gehörten zu einer auf 500 Stück limitierten Seven-Inch, die zum Record Store Day 2019 kurz nach dem Release des aktuellen Albums "In The Land Of" erschienen war - und dann auch noch ausschließlich in Kanada. Ein Restbestand ist zwar noch im Webshop des Labels Dine Alone erhältlich, am 6. September geben Wintersleep die Songs aber auch zum Streamen frei.

In einem Statement erklärte die Band um Frontmann Paul Murphy, dass "Free Fall" ihre Liebe für Progressive Rock zeige und wegen seiner Eigenständigkeit nicht richtig auf "In The Land Of" gepasst habe. "Fading Out" dagegen sei nicht rechtzeitig fertig geworden, um auf das Vorgängeralbum "The Great Detachment" (2016) genommen zu werden. Zudem schließe es klanglich und thematisch an "Free Fall" an und habe sich deshalb als B-Seite für "Free Fall" angeboten.

Zuletzt waren Wintersleep mit ihrer Version des Frightened Rabbit-Songs "The Twist" auf "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight" vertreten - wie der Titel schon verrät, ist die Compilation ein Tribut an das gleichnamige Album der schottischen Indie-Pubrock-Band, aber auch an deren 2018 verstorbenen Sänger Scott Hutchison.

Wintersleep touren diesen Monat durch die Schweiz und Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Wintersleep - "Free Fall" und "Fading Out"

Live: Wintersleep

10.09. Zürich - Bogen F

11.09. München - Milla

12.09. Berlin - Musik & Frieden

13.09. Hamburg - Molotow

16.09. Bremen - Tower

17.09. Köln - Yuca

18.09. Wiesbaden - Schlachthof