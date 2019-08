Mando Diao präsentieren mit "One Last Fire" ersten Vorgeschmack auf neuntes Album

Mando Diao deuten mit "One Last Fire" an, dass es auf ihrem nächsten Album wieder mehr vom Garage-Rock'n'Roll-Sound zu hören geben könnte, von dem sie sich zuletzt entfernt hatten.

Umrahmt von verschiedenen Aufnahmen energetischer Live-Performances entwickelt "One Last Fire" mit klassischem Rock-Instrumentarium schnell die rohe Energie, von der sich Mando Diao auf dem bislang letzten Album "Good Times" zugunsten eingängigerer Arrangements verabschiedet hatten. Inhaltlich ginge es in dem Song darum, "den Funken in sich zu spüren und sich dafür zu entscheiden, ein Feuer zu entfachen anstelle es zu löschen", so Frontmann Björn Dixgård. "Vielleicht ist es auch ein bisschen über meine Faszination für Pyromanie".

Schon Anfang des Monats hatten die Schweden ihr neuntes Album angekündigt, das betont düster und persönlich klingen soll. "Bang" erscheint am 18. Oktober bei Playground Music.

Im Anschluss kommt das Quintett außerdem auf ausgedehnte Europa-Tour, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Mando Diao - "One Last Fire"

Live: Mando Diao

22.11. Hamburg - Sporthalle Hamburg

23.11. Wiesbaden - Schlachthof

24.11. Wien - Arena

26.11. Zürich - X-Tra

28.11. Dresden - Alter Schlachthof

29.11. München - Tonhalle

30.11. Köln - Palladium

01.12. Berlin - Columbiahalle