Newsflash (Blink-182, Planned Parenthood, Chastity u.a.)

Neuigkeiten von Blink-182, einer Petition von Planned Parenthood, Chastity, Western Settings, Behemoth, Life, At The Gates, Pinegrove, Cold Reading, Cancer Bats und Taylor Schwism.

+++ Blink-182 haben ein Video zu ihrem Song "Darkside" veröffentlicht. Das spielt in der Aula oder Turnhalle einer High School, wo eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern zur Performance der Band Tänze aus dem Videospiel "Fortnite" vorführt. "Darkside" stammt genau wie "Blame It On My Youth", "Generational Divide" und "Happy Days" vom kommenden Album "Nine", das am 20. September erscheint.

Video: Blink-182 - "Darkside"

+++ Nine Inch Nails, Queens Of The Stone Age, Sleater-Kinney und über 130 weitere Bands und Künstler haben eine Petition der Planned Parenthood Federation Of America (PPFA) unterzeichnet. Die Non-Profit-Organisation kämpft in den USA unter anderem für ein Recht auf Abtreibung. Hintergrund der Petition namens "Bans Off My Body" ist das vergangenen Mai von Konservativen durchgebrachte Gesetz, das Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verbietet, wenn man bei Embryos einen Herzschlag feststellen kann. Besonders streng hat der US-Staat Alabama die sogenannte "Heartbeat Bill" ausgelegt: Schwangerschaftsabbrüche sind dort nun nicht einmal mehr bei Vergewaltigung oder Inzest erlaubt, sondern nur noch, wenn das Leben der werdenden Mutter ernsthaft gefährdet ist. Weitere Informationen zu "Bans Off My Body" gibt es auf der Webseite istandwith.org. Sleater-Kinney hatten die PPFA bereits 2017 unterstützt, als sie ihren Song "Here We Come" für eine Benefiz-Seven-Inch-Box zur Verfügung gestellt hatten.

Video: Planned Parenthood Federation Of America | Bans Off My Body

Tweet: Nine Inch Nails rufen zur Unterzeichnung der PPFA-Petition auf

Today, over 130 musicians and artists are standing with Planned Parenthood.



Who’s with us? Sign the petition: text BANSOFF to 22422https://t.co/U2p6qUYBKL#bansoffmybody pic.twitter.com/bBXqaweQ5A — nine inch nails (@nineinchnails) 26. August 2019

+++ Brandon Williams alias Chastity hat eine neue Single veröffentlicht. Nach "The Girls I Know Don't Think So" und "Sun Poisoning" ist "Flames" der dritte Vorabsong des zweiten Albums "Home Made Satan", das am 13. September erscheint. Im Video zum Albumopener beobachtet (oder verantwortet?) der kindliche Teufel, den man auch aus den Clips der beiden vorangegangenen Songs kennt, einen Seitensprung. Laut Williams stammt das Material der drei Musikvideos aus einem von ihm geschriebenen Coming-of-Age-Film, der auf kommenden Konzerten, wenn er "Home Made Satan" in voller Länge spielt, im Hintergrund auf einer Leinwand laufen soll. Das Chastity-Debütalbum "Death Lust" war 2018 erschienen.

Video: Chastity - "Flames"

+++ Western Settings haben den Titeltrack ihres kommenden zweiten Albums "Another Year" vorgestellt. Wegen der Stimme von Sänger und Bassist Ricky Schmidt erinnert der melodische Punkrock der Band aus San Diego ein bisschen an die Foo Fighters. "Another Year" erscheint am 6. September bei Gunner Records. Zusätzlich zum neuen kann man auf der Bandcamp-Seite von Western Settings noch die anderen Vorab-Songs "Break" und "Spinning World" hören. Ebenfalls schon bekannt sind "That's Pretty Good", "Duckets Is Tight" und "Agnus" - alle drei Stücke waren im vergangenen April auf der Eight-Inch-EP "Agnus" erschienen.

Stream: Western Settings - "Another Year"

Another Year by Western Settings

Cover und Tracklist: Western Settings - "Another Year"

01. "Another Year"

02. "Big"

03. "Break"

04. "Back To 52"

05. "Spinning World"

06. "Duckets Is Tight"

07. "Better"

08. "Hermit"

09. "That's Pretty Good"

10. "Charmian"

11. "Agnus"

+++ Auch Behemoth sind dem Kleinformat zugetan. Ihre Ten-Inch-EP "O Pentagram Ignis" soll laut Sänger und Barber-Shop-Betreiber Nergal im Herbst exklusiv auf der "Ecclesia Diabolica Baltica"-Tour erhältlich sein. 333 Stück auf weißem, weitere 333 auf transparent-farblosem Vinyl, alle 666 von der polnischen Extrem-Metal-Band signiert. Wie der Name der Tour schon andeutet, wird es neben den Konzerten in Polen nur noch welche im Baltikum geben. Japanische Plattensammler können aufatmen: Im fernöstlichen Inselstaat war der Titelsong der Tour-EP bereits 2018 als Bonustrack des aktuellen Behemoth-Albums "I Loved You At Your Darkest" erschienen. Die restlichen drei Positionen werden von Live-Versionen regulärer "I Loved You At Your Darkest"-Tracks besetzt. Anfang 2020 werden Behemoth als Support von Slipknot Resteuropa bereisen. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Behemoth - "O Pentagram Ignis"

Cover und Tracklist: Behemoth - "O Pentagram Ignis"-EP

A-Seite:

01. "O Pentagram Ignis"

02. "Sabbath Mater" (live)

B-Seite:

01. "Wolves Ov Siberia" (live)

02. "Ecclesia Diabolica Catholica" (live)

Live: Slipknot + Behemoth

29.01. Frankfurt/Main - Festhalle

01.02. Luxemburg - Rockhal Club

08.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.02. München - Olympiahalle

12.02. Zürich - Hallenstadion

14.02. Wien - Stadthalle

16.02. Hamburg - Barclaycard Arena

17.02. Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. Dortmund - Westfalenhallen

+++ Life streamen den neuen Song "Bum Hour". Die Post-Punk-Band aus dem britischen Hull veröffentlicht am 20. September ihr neues Album "A Picture Of Good Health", aus dem sie schon den Track "Hollow Thing" vorgestellt hatte. Im Anschluss kommen sie auf von VISIONS präsentierte Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Life - "Bum Hour"

VISIONS empfiehlt:

Life

29.09. Köln - MTC

30.09. Hamburg - Molotow Skybar

05.10. Berlin - Musik & Frieden

08.10. München - Kranhalle

+++ At The Gates kommen mit Nifelheim und Deserted Fear auf Europa-Tour. Die Göteborger Death-Metal-Institution spielt Mitte Dezember insgesamt fünf Shows in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim. Mitte 2018 war ihr aktuelles Album "To Drink From The Night Itself" erschienen, darauf folgte eine EP mit einem Bonussong.

Live: At The Gates + Nifelheim + Deserted Fear

08.12. Hamburg - Uebel & Gefährlich

09.12. Bochum - Zeche

10.12. Berlin - Festsaal Kreuzberg

11.12. München - Backstage

15.12. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Pinegrove streamen den neuen Song "Moment". Die Americana-Indiefolk-Band unterschrieb außerdem einen Plattenvertrag bei Rough Trade. Pinegrove hatten nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung gegen Sänger Evan Hall Ende 2017 eine längere Pause gemacht. Er gelobte in einem ausführlichen Statement Besserung. Im September erschien dann das noch aktuelle Album "Skylight" und die Band spielte wieder Konzerte.

Stream: Pinegrove - "Moment"

+++ Cold Reading haben den zweiten Teil ihrer EP-Trilogie angekündigt. Er heißt "Present Tense" und den gleichnamigen Song gibt es samt Visualizer auch schon im Stream. Die Schweizer Indie/Emo-Band hatte im Mai den ersten Teil "Past Perfect" veröffentlicht. "Present Tense" erscheint am 27. September, anschließend kommen Cold Reading auf Tour.

Stream: Cold Reading - "Present Tense"

Live: Cold Reading

03.10. Münster - Gleis 22

04.10. Bremen - Weserterassen

05.10. Kiel - FahrradKinoKombinat

06.10. Hamburg - Astra Stube

08.10. Würzburg - Cairo

09.10. Baden - Werkk

10.10. Freiburg - KTS

11.10. Bad Neustadt - JuZ Bad Neustadt/Saale

+++ Wade MacNeil von Alexisonfire und Gallows wird bis zum Ende des Jahres bei den Cancer Bats aushelfen. Deren Gitarrist Scott Middleton wird nämlich sehr bald Vater und will sich zunächst ganz seiner Familie widmen. MacNeil spielt demnach auch auf der anstehenden Europa-Tour mit Sick Of It All und Comeback Kid mit der kanadischen Hardcore-Band. Tickets für die Tour gibt es bei Eventim.

Instagram-Post: Scott Middleton von Cancer Bats legt Pause ein

Live: Sick Of It All + Comeback Kid + Cancer Bats

06.11. Hamburg - Markthalle

08.11. Leipzig - Werk 2

12.11. Wien - Arena

14.11. München - Backstage Werk

15.11. Berlin - Astra Kulturhaus

16.11. Würzburg - Posthalle

17.11. Herford - X-Herford

18.11. Köln - Essigfabrik

+++ Bevor ihr euch gleich alle auf das neue Tool-Album stürzt, hat Mash-up-Spezialist DJ Cummerbund noch einen ganz besonderen Gaumenreiniger parat. Viel Spaß mit Taylor Schwism!

Video: Tool - "Stinkfist But It's We Are Never Getting Back Together By Taylor Swift"