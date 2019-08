VISIONS Premiere: Netherlands stellen Songs "Zombie Techno" und "Force Quit!" vor

Die Synthbass-Pop-Sludge-Metaller Netherlands stellen gleich zwei neue Songs vor - die es bei uns als Deutschland-Premiere exklusiv im Stream zu hören gibt.

Netherlands klingen wie niemand anderes. Bei der vierköpfigen Band aus New York um Mastermind Timo Ellis spielen gleich zwei Synthbässe eine immer größere Rolle. Sie reichern den sludgigen, mathigen, Riff-lastigen Metal mit noch mehr Wumms an. Das Ergebnis ist unvergleichlich - gerade auf den zwei neuen Songs.

"Zombie Techno" ist eine Art Disco-Metal mit Synth-Gewummer, Vocoder-Vocals und Stakkato-Beat, kompakt gepresst in nicht mal drei Minuten. "Force Quit" ist etwas Gitarren-lastiger, kokettiert aber ebenso mit Vocoder-Vocals und einem kreischenden Noise-Part. Hier reichen der Band für den Wahnsinn sogar nur zweieinhalb Minuten.

Prominente Fans hat sich die Band längst gemacht. Lassen wir an dieser Stelle mal zwei zu Wort kommen:

Joe Duplantier von Gojira sagt:

"Netherlands ist eine meiner absoluten Lieblingsbands! Diese Band ist 'sophisticated' und rau gleichzeitig, und ich finde ihr Talent und ihre Hingebung für ihre Kunst sehr inspirierend. Frontmann Timo Ellis' Stimme wird dich auf eine fantastische Reise nehmen, und seine Texte sind eine Einladung, sich selbst und die Welt wie wir sie kennen zu hinterfragen. Sie blasen einen um, wenn man erlebt, wie intensiv sie live sind."

Bill Kelliher von Mastodon sagt unübersetzbar:

"Netherlands, one of my current faves, continue to sonically challenge the unique atypical alchemy of the riff, a blast from left field of heavy bass and keys, robotic vox conjure images and sounds of a Phillip K. Dick existence."

Nach der "Hope Porn"-EP erschien 2018 zuletzt außerdem "Black Gaia", ein Album, das die Band bereits 2016 aufgenommen hatte. Wann das nächste Album kommt, ist noch nicht klar - aber sicherlich arbeitet Ellis bereits dran.

Stream: Netherlands - "Zombie Techno"

ZOMBIE TECHNO by NETHERLANDS

Stream: Netherlands - "Force Quit!"