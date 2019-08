Thom Yorke und Flea streamen gemeinsamen Song "Daily Battles"

Thom Yorkes hat zusammen mit seinem Atoms-For-Peace-Bandkollegen Flea den Song "Daily Battles" aufgenommen. Er gehört zum Soundtrack eines Films von Edward Norton und erscheint auf Vinyl.

Erst vor knapp zwei Monaten hatte der Radiohead-Frontmann sein neues Soloalbum "Anima" veröffentlicht, nun präsentiert Thom Yorke schon einen weiteren neuen Song. "Daily Battles" wird von einer zarten Klaviermelodie und akzentuierten Bläsern getragen und ist Teil des Soundtracks zum Film "Motherless Brooklyn" von Edward Norton. Neben der Version von Yorke und seinem Atoms For Peace-Kollegen Flea wurde außerdem eine Jazz-Adaption von Wynton Marsalis, Joe Farnsworth, Russell Hall, Isaiah J. Thompson und Jerry Weldon veröffentlicht. Gemeinsam erscheinen beide Stücke am 4. Oktober als Vinyl-Single.

Kürzlich hatte Yorke vermehrt mit audiovisuellen Konzepten gearbeitet. Zum einen begleitete ein Kurzfilm von Paul Thomas Anderson den Release des aktullen Albums "Anima", zum anderen schrieb er vergangenes Jahr den Ambient-Soundtrack zum Film "Suspiria" von Luca Guadagnino.

Flea dagegen ist unter die Schreiberlinge gegangen: Am 4. November erscheint seine schon lange erwarteten Memoiren "Acid For The Children".

Stream: Thom Yorke & Flea - "Daily Battles"

Stream: Wynton Marsalis - "Daily Battles"