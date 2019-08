VISIONS 318 mit großem Podcast-Special

Foto: Frederick Tubiermont/Unsplash

Das gesprochene Wort ist wieder überall: Podcasts sorgen auch in der Musikwelt längst für jene langen Geschichten und spannenden Hintergründe, die man im Radio manchmal vermisst. In einem großen Podcast-Special in VISIONS 318 werfen wir einen Blick auf die Szene, befragen prominente Musiker-Podcaster zu ihrer Leidenschaft - und lassen euch schon jetzt per, na klar, Podcast in unsere Story reinhören

VISIONS-Autor Florian Zandt ist für unsere Story in die Welt der aufgezeichneten Audio-Mitschnitte eingetaucht und hat nicht nur die Geschichte des Phänomens recherchiert, sondern auch prominente Musiker gesprochen, die selbst regelmäßig Podcasts veröffentlichen - darunter Henry Rollins, Chris Hannah von Propagandhi, Chris Shiflett von den Foo Fighters und Danko Jones. Der hat eine klare Vorstellung davon, was ihn selbst und sein Publikum vom klassischen Radio weg- und zu Podcasts hingeführt hat: "Dieses glattgebügelte Radioprogramm, der Radio-DJ, der eigentlich nur ein Fake war. Die Leute wollten echte Gespräche, Gespräche, in denen die Gäste völlig frei erzählen über alles Mögliche sprechen konnten."

Während manche Podcasts nur ein lockeres Plaudern von Musikern sind, haben wir auch zahlreiche echte Perlen entdeckt, die das liefern, was sich jeder Musikfan wünscht: ausführliche Geschichten, echte Gespräche und spannende Hintergründe - oft erzählt direkt von den Musikern selbst. Daher geben wir in unserem Special auch zahlreiche Tipps für gute Podcasts, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet - und erklären zudem, wie ihr euren eigenen Podcast starten könnt, falls ihr Blut geleckt habt.

Die ganze Geschichte lest ihr ab Mittwoch, den 28. August in VISIONS 318 - schon jetzt aber könnt ihr in die Story reinhören: Florian Zandt hat auch einen kleinen Podcast zum Thema produziert und eingesprochen, der euch schon jetzt Lust auf die ganze Geschichte machen soll. Falls ihr gern öfter Podcasts von uns hören würdet, lasst es uns wissen - wir könnten uns eine Fortsetzung zumindest vorstellen.

Podcast: VISIONS-Podcast zum Podcast-Special in Ausgabe 318