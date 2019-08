Kim Gordon kündigt Soloalbum "No Home Record" an, stellt Single "Sketch Artist" vor

Foto: Natalia Mantini

Sonic-Youth-Mitgründerin Kim Gordon hat ihr Solo-Debütalbum angekündigt. "No Home Record" erscheint im Oktober, die Single "Sketch Artist" gibt es schon jetzt vorab in Form eines Videos zu hören und sehen.

Seit der Auflösung ihrer legendären Indieband Sonic Youth im Jahr 2011 hatte Kim Gordon nicht nur bei diversen Ausstellungen Kunstwerke präsentiert und ihre Autobiografie "Girl In A Band" veröffentlicht, sondern auch mit ihrem experimentellen Noiserock-Duo Body/Head drei Platten herausgebracht, zuletzt 2018 "The Switch".

Nun veröffentlicht sie nach über 40 Karrierejahren erstmals ein Album unter ihrem eigenen Namen: "No Home Record" erscheint am 11. Oktober via Matador. Den Titel der mit Produzent Justin Raisen (Marissa Nadler, Angel Olson) in Los Angeles aufgenommenen Platte hat Gordon dem Film "No Home Movie" der 2015 verstorbenen belgischen Regisseurin Chantal Akerman entliehen.

Was einen ungefähr mit der Platte erwarten könnte, zeigt die erste Single "Sketch Artist": verfremdete Streicher und ein fast gesprochener Part von Gordon leiten das Stück ein, dann flüster-singt Gordon zu zuckenden Machinen-Breakbeats, später entwickelt sie über sanften Gitarrentönen auch dezenten Gesang.

Im zugehörigen Video von Regisseurin Loretta Fahrenholz fährt Gordon als exzentrische Uber-Fahrerin Schauspielerin Abbi Jacobson durch die Gegend, während eine Reihe von Tänzern Passanten spielt, die beim Vorbeifahren des Wagens in Zuckungen und Ausdruckstanz verfallen.

"Sketch Artist" erscheint auch als Twelve-Inch-Single mit dem von 2016 stammenden ersten Song unter Gordons Namen, "Murdered Out", als B-Seite - handbedruckt mit einem von Gordon entworfenen Stempel und limitiert auf 500 Exemplare weltweit. Zwei davon könnt ihr in unserer Verlosungsrubrik gewinnen.

Video: Kim Gordon - "Sketch Artist"

Cover & Tracklist: Kim Gordon - "No Home Record"

01. "Sketch Artist"

02. "Air Bnb"

03. "Paprika Pony"

04. "Murdered Out"

05. "Don't Play It"

06. "Cookie Butter"

07. "Hungry Baby"

08. "Earthquake"

09. "Get Your Life Back"