The National kündigen Konzertfilm "Live From New York's Beacon Theatre" an

Foto: Graham MacIndoe

The National haben den Konzertfilm "I Am Easy To Find - Live From New York's Beacon Theatre" angekündigt. Dieser wird schon an diesem Freitag verfügbar sein - allerdings nur bei einem großen Video-Streaming-Anbieter.

The National hatten im April - also noch gut einen Monat vor der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "I Am Easy To Find" - eine Reihe von Konzerten gespielt, bei denen sie das neue Album der Öffentlichkeit vorstellten. Eine Show führte die Indierocker auch nach New York ins renommierte Beacon Theatre, wo sie mit Julien Baker, Mina Tindle, This Is The Kit und dem Brooklyn Youth Chorus alle neuen Songs auf die Bühne brachte.

Ein Konzertfilm-Mitschnitt des Auftritts erscheint nun am Freitag unter dem Titel "I Am Easy To Find - Live From New York's Beacon Theatre". Parallel wird ebenfalls die digitale Fünf-Song-EP "Live From New York's Beacon Theatre" mit Stücken von dem Auftritt erscheinen. Den Song "Rylan" kann man schon jetzt hören - sofern man Zugang zu Amazon Prime Music hat. Auch der Film wird exklusiv beim Videodienst von Amazon zu sehen sein.

Video: The National - "I Am Easy To Find - Live From New York's Beacon Theatre" (Trailer)

Cover: The National - "I Am Easy To Find - Live From New York's Beacon Theatre"