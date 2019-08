Newsflash (Them Crooked Vultures, Deichkind, NOFX u.a.)

Neuigkeiten von Them Crooked Vultures, Deichkind, NOFX, Liam Gallagher, Mr. Bungle, Dropkick Murphys, Thees Uhlmann, Death Cab For Cutie, Boris, Lightning Bolt und Ben "ich bin ein Vollidiot" Weinman.

+++ Dave Grohl hat vorsichtig eine mögliche Weiterführung von Them Crooked Vultures in Aussicht gestellt. In einem ausführlichen Feature des britischen Guardian, in dem der Foo Fighters-Frontmann eine Auswahl seiner Songs kommentiert, wurde er auch auf die Supergroup angesprochen, zu der neben ihm Josh Homme von den Queens Of The Stone Age und Led Zeppelin-Bassist John Paul Jones gehören. 2009 hatten sie das Album "Them Crooked Vultures" veröffentlicht, dann ein paar Shows gespielt und seitdem wenig von sich hören lassen. Über Homme sagte Grohl, dass er immer noch einer seiner besten Freunde sei, aber Jones löse in ihm immer noch Ehrfurcht aus. "Manchmal sitzt du gemütlich im Sofa und denkst nicht daran, dass er mal bei Led Zeppelin gespielt hat. Dann spielst du mit ihm und wirst sofort daran erinnert, dass du nur ein musikalischer Fliegenschiss im Vergleich zu diesem Mann bist. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich mit ihm in einer Band spielen durfte. Theoretisch sind wir immer noch eine Band." Auf die Nachfrage, ob da noch was kommt, antwortete Grohl: "Wir proben einmal pro Jahrzehnt, und bald ist wieder eins vergangen, oder? Ich habe noch keine offiziellen Neuigkeiten zu verkünden, aber irgendwas kocht immer in der Küche."

+++ Deichkind haben den neuen Song "Keine Party" mit einem Video veröffentlicht. Wie auch in den Clips zu "Wer sagt denn das?" und "Richtig Gutes Zeug" spielt Schauspieler Lars Eidinger mit, diesmal in der Hauptrolle: Zum Techno-Beat stampft er ohne Rücksicht auf Verluste quer durch Berlin, von der U-Bahn bis in den Supermarkt. Deichkinds anti-hedonistische Partyhymne ist ein weiterer Vorgeschmack auf ihr neues Album "Wer sagt denn das?", das am 27. September auf ihrem eigenen Label Sultan Günther erscheint. Anfang 2020 geht es dann auf große Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Deichkind - "Keine Party"

Live: Deichkind

11.02. Kiel - Sparkassen Arena

12.02. Rostock - Stadthalle Rostock

13.02. Erfurt - Messehalle

14.02. Braunschweig - Volkswagenhalle

15.02. Frankfurt/Main - Festhalle

18.02. Augsburg - Schwabenhalle

19.02. Freiburg - Sick Arena

20.02. München - Zenith

21.02. Wien - Stadthalle

22.02. Nürnberg - Arena Nürnberger Versicherung

25.02. Münster - Halle Münsterland

26.02. Trier - Arena Trier

27.02. Zürich - Samsung Hall

28.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29.02. Köln - Lanxess Arena

03.03. Bremen - ÖVB Arena

04.03. Dortmund - Westfalenhallen

05.03. Leipzig - Arena Leipzig

06.03. Berlin - Max-Schmeling-Halle

07.03. Hamburg - Barclaycard Arena

22.08. Berlin - Wuhlheide

+++ NOFX haben den neuen Song "Fish In A Gun Barrel" als Benefizsong für schärfere Waffengesetze veröffentlicht. Im offiziellen Release-Video ist vor dem Song Frontmann Fat Mike mit einer kurzen Nachricht zu sehen. Er zeigt dort, dass er den Song bereits 2016 geschrieben hatte, und das sei ihm deshalb wichtig zu betonen, weil NOFX zwei Jahre später mit Witzen über das Massaker bei einem Country-Festival in Las Vegas negative Schlagzeilen machten. Er habe den Song eigentlich nach dem Amoklauf veröffentlichen wollen, hielt es aber damals für gefühllos und nach dem Drama um ihre Witze noch unangebrachter. Alle Erlöse der Single, die mit den Worten "Only a lunatic would sell a lunatic a gun" endet, gehen an die Organisation Moms Demand Action, die sich gegen Waffengewalt einsetzt. NOFX arbeiten zur Zeit an einem neuen Album.

Video: NOFX - "Fish In A Gun Barrel"

+++ Liam Gallagher hat seine neue Single "One Of Us" präsentiert. Nach "Shockwave", "The River" und "Once" ist dies bereits der vierte Song von seinem kommenden Soloalbum "Why Me? Why Not", das am 20. September erscheint. Vor einigen Wochen nahm der Ex-Oasis-Frontmann eine MTV-Unplugged-Performance auf, die wiederum am 23. September gesendet werden soll. Im Februar kommt er auf Tour, Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Liam Gallagher - "One Of Us"

Live: Liam Gallagher

05.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

10.02. Köln - Palladium

11.02. Berlin - Tempodrom

13.02. München - Tonhalle

+++ Mike Patton hat drei Mr. Bungle-Zusatzshows angekündigt. Seine Band hatte vor kurzem ihre ersten Konzerte seit 20 Jahren angekündigt, allerdings nur in New York, Los Angeles und San Francisco, wo nun jeweils eine weitere Show stattfinden wird. Hoffnungen auf weitere Termine auswärts machte Patton nun leider zunichte: "Das ist aber alles, was wir haben, keine weiteren Städte, keine weiteren Shows."

Facebook-Post: Mike Patton kündigt weitere Mr. Bungle-Shows an

+++ Die Dropkick Murphys nehmen Frank Turner und seine Sleeping Souls mit auf Tour. Im Februar gibt es das volle Folkpunk-Programm bei vier Arenashows in Deutschland zu sehen. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Dropkick Murphys + Frank Turner & The Sleeping Souls

06.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

11.02. Dortmund - Westfalenhallen

12.02. Hannover - Swiss Life Hall

14.02. Chemnitz - Messe-Arena

+++ Thees Uhlmann hat seiner anstehenden Tour zwei Termine im Dezember hinzugefügt. In Leipzig plant er außerdem vorher einen kleinen Kunst-Spaziergang - mehr dazu in seinem Facebook-Post. Karten für die Tour gibt es bei Eventim. Am 20. September erscheint sein neues Album "Junkies und Scientologen", aus dem es schon den Song "Fünf Jahre nicht gesungen" zu hören gibt.

Facebook-Post: Thees Uhlmann kündigt zwei weitere Shows an

VISIONS empfiehlt:

Thees Uhlmann

23.08. Essen - Zeche Carl

27.09. Hamburg - Große Freiheit 36 | ausverkauft

28.09. Berlin - Lido | ausverkauft

29.09. München - Ampere | ausverkauft

30.09. Köln - Stadtgarten | ausverkauft

04.12. Dresden - Alter Schlachthof

05.12. Leipzig - Werk 2

06.12. Wien - Gasometer

07.12. München - Tonhalle

08.12. Saarbrücken - Garage

10.12. Erlangen - Heinrich Lades-Halle

11.12. Dortmund - FZW

12.12. Wiesbaden - Schlachthof

13.12. Stuttgart - LKA Longhorn

14.12. Berlin - Columbiahalle

16.12. Hannover - Capitol

18.12. Hamburg - Große Freiheit 36

19.12. Bielefeld - Lokschuppen

20.12. Bremen - Pier 2

21.12. Köln - Palladium

+++ Death Cab For Cutie streamen den neuen Song "To The Ground". Er erscheint am 6. September zusammen mit "Kids In '99" auf der neuen "The Blue EP".

Stream: Death Cab For Cutie - "To The Ground"

+++ Boris haben das neue Doppel-Album "Love & Evol" angekündigt und präsentieren daraus die erste Single "Love" mit Video. Das japanische Experimental-Doom-Trio veröffentlicht den Nachfolger von "Dear" (2017) am 4. Oktober via Third Man.

Video: Boris - "Love"

Cover & Tracklist: Boris - "Love & Evol"

Love:

01. "Away From You"

02. "Coma"

03. "Evol"

Evol:

01. "Uzume"

02. "Love"

03. "In The Pain(t)"

04. "Shadow Of Skull"

+++ Lightning Bolt streamen den neuen Song "Air Conditioning". Damit kündigten die Noise-Veteranen auch offiziell ihr neues Album "Sonic Citadel" an, das am 11. Oktober bei Thrill Jockey erscheint. Das Label hatte zuletzt angekündigt, alle bisherigen Alben der Band neu auf Vinyl zu veröffentlichen.

Stream: Lightning Bolt - "Air Conditioning"

Cover & Tracklist: Lightning Bolt - "Sonic Citadel"

01. "Blow To The Head"

02. "USA Is A Psycho"

03. "Air Conditioning"

04. "Hüsker Dön't"

05. "Big Banger"

06. "Halloween 3″

07. "Don Henley In The Park"

08. "Tom Thump"

09. "Bouncy House"

10. "All Insane"

11. "Van Halen 2049″

+++ "Ich bin ein Vollidiot", sagt Ben Weinman beim Radiosender Q104.3. Der ehemalige The Dillinger Escape Plan-Gitarrist, der heute bei den Suicidal Tendencies spielt, war kürzlich bei einem Konzert während einer seiner akrobatischen Herumspringereien richtig fies mit dem Rücken auf die Ecke einer Monitorbox gestürzt - und machte dann weiter, als wäre nichts gewesen. "Ich bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Ich bin 44. Aber ich kann einfach nicht nicht rocken."

Instagram-Post: Ben Weinman rockt zu hart