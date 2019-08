VISIONS Premiere: Stereokeys zeigen Video zu neuem Song "Motion", kündigen neue EP an

In ihrer neuen Single thematisieren die Indierocker Stereokeys den Drang, immer und immer mehr zu wollen, und lassen im zugehörigen Video ländliche Teenager-Nostalgie aufleben.

"The question 'why' still remains inside my mind", stellen Stereokeys aus dem Sauerland in ihrem jüngsten Song "Motions" fest. Mit dem Stück kritisieren sie Leistungsgesellschaften, in denen Menschen immer mehr wollen und sich dadurch selbst unter massiven Druck setzen. Dabei trifft gefühlvoller Gesang auf Indie-Gitarren und ein sachtes Schlagzeug.

Im Kontrast zu dem ernsten Text steht das zugehörige Musikvideo. Knappe vier Minuten wird das unbeschwerte Heranwachsen auf dem Land angepriesen, während die Stereokeys Feldwege auf Mofas inklusive stilechtem Fuchsschwanz abklappern, ihre Zeit an Bushaltestellen und Imbissen verbringen, Bier am Lagerfeuer trinken oder Steine über den See hüpfen lassen.

Mit der neuen Single haben die Indierocker ebenfalls ihre nächste EP "III" angekündigt, die im November über Homebound Records erscheinen wird. Nach der Debüt-EP und deren Nachfolger mit dem Titel "II" ist "III" die dritte Veröffentlichung der Band. 2017 gegründet, berichteten wir 2018 erstmals über das Quartett in unserer Rubrik Vormerken.

Im Oktober und November spielen die Stereokeys ein paar Shows. Mit den norwegischen Spielbergs stehen sie dann noch fünf Mal im Dezember auf der Bühne. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Stereokeys - "Motion"

VISIONS empfiehlt:

Spielbergs + Stereokeys

02.12. Düsseldorf - The Tube Club

03.12. Hannover - Lux Hannover

05.12. Wiesbaden - Kreativfabrik

06.12. München - Backstage

07.12. Berlin - Cassiopeia