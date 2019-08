The Cure kündigen Konzertfilm "40 Live" an

The Cure haben den Konzertfilm "40 Live - Curætion-25 + Anniversary" angekündigt. Dieser fasst mit zwei Karriere-umspannenden Konzertmitschnitten den Werdegang der ikonischen britischen Band zusammen.

The Cure werden "40 Live - Curætion-25 + Anniversary" am 18. Oktober veröffentlichen. Die 57 Tracks beider Konzerte, die The Cure 2018 anlässlich ihres 40-jährigen Bandjubiläums gespielt hatten, verteilen sich auf vier CDs sowie zwei DVDs oder Blu-rays, außerdem sind reine DVD- und Blu-ray-Ausgaben im Hardbook sowie reine Digitalversionen erhältlich. Fans könnenb den Release bereits vorbestellen.

"Curætion-25" besteht aus einem Mitschnitt des 28 Songs starken Sets, dass die Band im Juni 2018 im Rahmen des von Bandleader Robert Smith kuratierten Metldown Festivals in London gespielt hatte. Damals hatten The Cure chronologisch von der Vergangenheit bis in die Gegenwart von jedem ihrer 13 Alben einen Song gespielt, hatten dann zwei neue Tracks eingestreut, und waren anschließend noch einmal mit je einem Song von jedem Album zurück in die Vergangenheit gegangen.

Der andere Konzertmitschnitt, "Anniversary", war wiederum einen Monat später im Juli 2018 im Londoner Hyde Park entstanden und zuvor schon im Kino zu sehen gewesen. Damals hatten The Cure in 135 Minuten 29 Songs aus ihrer gesamten Karriere aufgeführt. "Das alles war wirklich der perfekte Weg, 40 Jahre als Band zu feiern", kommentierte Robert Smith das Hyde-Park-Konzert. "Es war ein grandioser Tag, den keiner von uns je vergessen wird."

The Cure planen angeblich noch für dieses Jahr die Veröffentlichung eines neuen Studioalbums.

Video: The Cure - "40 Live - Curætion-25 + Anniversary" (Trailer)

CD 1 - Curætion-25: From There To Here | From Here To There

01. "Three Imaginary Boys"

02. "At Night"

03. "Other Voices"

04. "A Strange Day"

05. "Bananafishbones"

06. "A Night Like This"

07. "Like Cockatoos"

08. "Pictures Of You"

09. "High"

10. "Jupiter Crash"

11. "39"

12. "Us Or Them"

13. "It's Over"

14. "It Can Never Be The Same"

CD 2 - Curætion-25: From There To Here | From Here To There

01. "Step Into The Light"

02. "The Hungry Ghost"

03. "alt.end"

04. "The Last Day Of Summer"

05. "Want"

06. "From The Edge Of The Deep Green Sea"

07. "Disintegration"

08. "If Only Tonight We Could Sleep"

09. "Sinking"

10. "Shake Dog Shake"

11. "One Hundred Years"

12. "Primary"

13. "A Forest"

14. "Boys Don't Cry"

CD 3 - Annivesary: 1978-2018 Live In Hyde Park London

01. "Plainsong"

02. "Pictures Of You"

03. "High"

04. "A Night Like This"

05. "The Walk"

06. "The End Of The World"

07. "Lovesong"

08. "Push"

09. "Inbetween Days"

10. "Just Like Heaven"

11. "If Only Tonight"

12. "Play For Today"

13. "A Forest"

14. "Shake Dog Shake"

CD 4 - Annivesary: 1978-2018 Live In Hyde Park London

01. "Burn"

02. "Fascination Street"

03. "Never Enough"

04. "From The Edge Of The Deep Green Sea"

05. "Disintegration"

06. "Lullaby"

07. "Caterpillar"

08. "Friday I'm In Love"

09. "Close To Me"

10. "Why Can't I Be You"

11. "Boys Don't Cry"

12. "Jumping Someone Else's Train"

13. "Grinding Halt"

14. "10:15 Saturday Night"

15. "Killing An Arab"

DVD/BLU-RAY DISC 1 - Curætion-25: From There To Here | From Here To There

01. "Three Imaginary Boys"

02. "At Night"

03. "Other Voices"

04. "A Strange Day"

05. "Bananafishbones"

06. "A Night Like This"

07. "Like Cockatoos"

08. "Pictures Of You"

09. "High"

10. "Jupiter Crash"

11. "39"

12. "Us Or Them"

13. "It's Over"

14. "It Can Never Be The Same"

15. "Step Into The Light"

16. "The Hungry Ghost"

17. "alt.end"

18. "The Last Day Of Summer"

19. "Want"

20. "From The Edge Of The Deep Green Sea"

21. "Disintegration"

22. "If Only Tonight We Could Sleep"

23. "Sinking"

24. "Shake Dog Shake"

25. "One Hundred Years"

26. "Primary"

27. "A Forest"

28. "Boys Don't Cry"

DVD/BLU-RAY DISC 2 - Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London

01. "Plainsong"

02. "Pictures Of You"

03. "High"

04. "A Night Like This"

05. "The Walk"

06. "The End Of The World"

07. "Lovesong"

08. "Push"

09. "Inbetween Days"

10. "Just Like Heaven"

11. "If Only Tonight"

12. "Play For Today"

13. "A Forest"

14. "Shake Dog Shake" 15. "Burn"

16. "Fascination Street"

17. "Never Enough"

18. "From The Edge Of The Deep Green Sea"

19. "Disintegration"

20. "Lullaby"

21. "Caterpillar"

22. "Friday I'm In Love"

23. "Close To Me"

24. "Why Can't I Be You"

25. "Boys Don't Cry"

26. "Jumping Someone Else's Train"

27. "Grinding Halt"

28. "10:15 Saturday Night"

29. "Killing An Arab"