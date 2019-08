Pixies zeigen Video zu neuem Song "Catfish Kate"

Foto: Screenshot Youtube

Die Pixies machen weiter heiß auf ihr neues Album "Beneath The Eyrie". Mit der zweiten Vorabsingle "Catfish Kate" gibt es ein echtes Highlight.

Der handgezeichnete Clip zum Ohrwurm mit der singenden Sologitarre wurde vom Designkollektiv Krank! produziert, das bereits das Video zum "Tenement Song" von 2016 umgesetzt und für die Covergestaltung des dazugehörigen Albums "Head Carrier" verantwortlich gezeichnet hatte. "Catfish Kate" erzählt laut Presseinfo die Geschichte einer in den Bergen lebenden Frau namens Kate, deren einzige Aufgabe es ist, einen Fisch für das Abendessen zu fangen.

"Beneath The Eyrie" erscheint am 13. September. Zuletzt hatten die Pixies ein Video zu ersten Single "On Graveyard Hill" veröffentlicht. Bis das Album erscheint, liefert ein Podcast wöchentlich Hintergründe zum Entstehungsprozess.

Im Oktober kommen die Pixies mit dem brandneuen Album auch in Europa auf Tour. Tickets für die Termine in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind bei Eventim erhältlich.

Video: Pixies - "Catfish Kate"

Live: Pixies

05.10. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

07.10. Köln - Palladium

09.10. Wien - Gasometer

13.10. Zürich - X-Tra

15.10. München - Tonhalle | ausverkauft

17.10. Luxemburg - Luxexpo