Tool streamen Titeltrack von neuer Platte "Fear Inoculum"

13 Jahre Warten haben fast ein Ende: Tool haben mit dem Titeltrack ihrer kommenden neuen Platte "Fear Inoculum" endlich neue Musik vorgestellt. Der Song entpuppt sich als epischer, für die Band sehr typischer Longtrack.

"Fear Inoculum" baut sich langsam auf: Triangeln oder Klangschalen und anschwellende und sich überlagernde Gitarrentöne, später dann etwas Percussion - gut 90 Sekunden nehmen Tool sich Zeit, bis eines ihrer typischen Riffs angewachsen ist und Frontmann Maynard James Keenan süß und hell zu singen beginnt. Von da an gewinnt das zu Beginn noch recht luftige und dezent orientalisch angehauchte "Fear Inoculum" etwas an Härte und Spannung, pendelt aber immer wieder zurück zu seinen leichteren Momenten, bis Keenan zur Hälfte des Tracks eine erhabene Gesangslinie aus dem Track herausschält. Zuvor hat er schon eine Spoken-Word-Passage eingestreut, in der zweiten Hälfte klingt "Fear Inoculum" dann zunehmend kraftvoller - gegen Ende darf Schlagzeuger Danny Carey sogar die Double-Bass auspacken.

Mit Erscheinen des neuen Tracks kann man das neue Album auch schon digital bei den gängigen Streaming-Diensten vormerken. Außerdem erscheint das Album auf CD als besonderes, von Gitarrist Adam Jones entworfene Special Edition mit einem wiederaufladbaren 4-Zoll-HD-Screen mit exklusivem Video-Footage, einem USB-Ladekabel, einem Zwei-Watt-Lautsprecher, einem 36-seitiges Booklet und einer digitale Download-Card. Diese CD-Version - die mit einem Preis von fast 100 Euro in jeder Hinsicht eher Sammlerstück als schlichtes Album ist - kann man ab sofort vorbestellen, Informationen zum Vinyl-Release sollen später folgen.

Der neue Track ist der vorläufige Höhepunkt in einer langen Reihe von kleinen Schritten zum neuen Album, das am 30. August in den Läden stehen wird: Erst gestern hatten Tool das Cover der Platte veröffentlicht. Schon Ende Juli hatte die Band den Albumtitel verraten, der offenbar einen Zeitgeist in den Blick nimmt, in dem sich Angst wie ein schädliches Virus verbereitet. Außerdem war parallel der Tool-Backkatalog auf Streaming-Diensten erschienen, nachdem die Songs der Band jahrelang auf den einschlägigen Plattformen gefehlt hatten. Zwischendurch hatte etwa Gitarrist Adam Jones auch schon durchblicken lassen, dass das Album rund 80 Minuten Spielzeit und sieben Songs umfassen soll, die explizit nicht radiotauglich seien.

Schon im Zuge von Tools erstem Deutschland-Konzert seit langer Zeit in Berlin Anfang Juni hatten wir uns in VISIONS 316 dem langen Weg zum neuen Tool-Album gewidmet, auf das Fans bereits seit dem Release von "10,000 Days" im Jahr 2006 warten. Unter anderem hatte ein Rechtsstreit die Band jahrelang ausgebremst, in den vergangenen Jahren hielt die Band zwar wiederholt angepeilte Releasetermine nicht ein, Stück für Stück konkretisierte sich die Veröffentlichung aber doch.

Stream: Tool - "Fear Inoculum"