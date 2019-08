VISIONS Premiere: Constant Elevation präsentieren neuen Song "Fletch"

Das stürmische Hardcore-Duo Constant Elevation um Schlagzeug-Größe Sammy Siegler und Vinnie Caruana von The Movielife rumpelt durch die Soundgefilde von deren ehemaligen Projekten. Bevor die erste EP im kommenden Monat erscheint, gibt es den Song "Fletch" exklusiv bei uns im Stream.

Normalerweise ist Sammy Siegler damit beschäftigt, bei so unterschiedlichen Bands wie Rival Schools, Glassjaw oder Youth Of Today entweder auszuhelfen oder fest mitzuspielen. Im vergangenen Jahr hatte der Musiker dann erstmalig ganze Songs auch auf Gitarre und Bass geschrieben, die mit stürmischen Hardcore-Arrangements genau zwischen seinen bisherigen Projekten landen. Mit der gesanglichen Unterstützung von I Am The Avalanche-Sänger Vinnie Caruana, den Siegler von gemeinsam Auftritten bei The Movielife kannte, entwickelten die Songs schnell ihr Potential für mehr.

Unter dem Bandnamen Constant Elevation veröffentlicht das erprobte Duo am 6. September die gleichnamige Debüt-EP. Nach dem ersten Song "Fuck Runnin'" präsentieren Siegler und Caruana mit "Fletch" eine mitreißende Ode an die Jugendzeit. Ihren klassischen Hardcore-Sound à la Gorilla Biscuits verfeinern Constant Elevation hier mit druckvollen Riffs. Die nach der Band benannte EP kann exklusiv bei CoreTex als limitierte grüne Vinyl vorbestellt werden.

In den USA hat das Duo bereits Shows in Bushwick Brooklyn und in Ridgewood Queens angekündigt. Fans in Europa müssen sich aber noch gedulden. Siegler selbst spielt aber bei der anstehenden Judge-Tour sowohl beim Hauptact als auch beim Support World Be Free, mit Youth Of Today und Shelter geht der Musiker auch auf Europa-Tour, Termine in Deutschland sind bisher jedoch noch nicht bekannt. Caruana hingegen veröffentlicht am 4. Oktober seine neue Solo-EP "Aging Frontman", aus der es bereits den erste Song "Better" zu hören gibt.

Stream: Constant Elevation - "Fletch"

Live: Judge, World Be Free

20.09. Essen - Turock

21.09. Dresden - Chemiefabrik

22.09. Nürnberg - Z-Bau

24.09. Zürich - Werk 21

25.09. Karlsruhe - Die Stadtmitte