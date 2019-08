Baroness veröffentlichen Akustik-Session

Baroness haben auf der Tour zu ihrem Album "Gold & Grey" mehrere akustische Sessions fürs Radio aufgenommen. Ihr wunderbares Set beim Sender WXPN in Philadelphia steht nun im Stream bereit.

Aus den sechs Songs der "The Key Studio Sessions" von Baroness könnte man glatt eine offizielle Live-EP machen, so gut, wie sie harmonieren. In der Duo-Besetzung aus Bandchef John Baizley und Gitarristin und Sängerin Gina Gleason kommt ihr dunkles Timbre in ihrer Geburtsstadt in aller Klarheit zum Vorschein - unüberhörbar in der Version des "Gold & Grey"-Songs "Tourniquet" und in "Eula", im Original auf "Yellow & Green" (2012).

Mehr zur Entstehung von "Gold & Grey" und die neue Gitarristin an der Seite von Baizley, Schlagzeuger Sebastian Thomson und Bassist Nick Jost erfahrt ihr in unserer Titelstory in VISIONS 316. Im November werden Baroness mit Volbeat und Danko Jones eine große Arenatour spielen. Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Stream: Baroness - "The Key Studio Sessions"

Live: Volbeat + Danko Jones + Baroness

01.11. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05.11. Zürich - Hallenstadion

07.11. Frankfurt/Main - Festhalle

08.11. München - Olympiahalle

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

11.11. Hamburg - Barclaycard Arena

12.11. Hamburg - Barclaycard Arena

14.11. Köln - Lanxess Arena

15.11. Köln - Lanxess Arena