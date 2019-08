Rapper Denzel Curry covert "I Against I" von und mit Bad Brains, spielt Song mit Fucked Up

Denzel Curry landete im Februar mit seinem grandiosen Rage-Against-The-Machine-Cover einen viralen Hit. Nun vertieft der Rapper seine Affinität zum Hardcore und präsentiert ein Cover mit den Bad Brains und einen eigenen Song mit Fucked Up.

Denzel Curry gehört zu den prominenten Protagonisten des Cloudrap. Der Floridianer legte stets offen, dass seine persönliche musikalische Sozialisation weit über Genre-Grenzen hinaus reicht. Vor ein paar Monaten spielte er beim australischen Radiosender Triple J seine Version von "Bulls On Parade" ein, die auch in der Rockwelt Wellen schlug - denn so gute Cover von Rage Against The Machine gibt es selten zu hören.

Im Rahmen der "Spotify Singles"-Serie coverte Curry nun den Bad Brains-Klassiker "I Against I", der ursprünglich auf dem gleichnamigen Album von 1986 erschienen war und spielte seinen eigenen Song "Clout Cobain | Clout Co13a1n" neu ein. Die Instrumentals auf den beiden Songs kommen von Hardcore-Prominenz: Für das Cover von "I Against I" rekrutierte er die D.C.-Hardcore-Ikonen höchstpersönlich, für seinen eigenen Song arbeitete er mit dem kanadischen Hardcore-Kollektiv Fucked Up.

Das Cover des Bad-Brains-Songs beginnt mit einem deutlich längerem Intro, bleibt ansonsten musikalisch wie stimmlich sehr nah am Original. Sein Gesang variiert zwischen Shouts und Mumble Rap. Curry schafft es dabei, den ekstatischen Geist der frühen Bad Brains authentisch wiederzugeben und erinnert auch Gesangs-technisch an H.R..

Auf "Clout Cobain | Clout Co13a1n", das von seinem 2018 erschienenen Album "Ta13oo" stammt, weicht der im Original elektronische Beat dem Schlagzeug und den verwaschenen E-Gitarren von Fucked Up. Deren Frontmann Damian Abraham steuert am Ende seine markanten, keifenden Shouts bei. Seinen Cloudrap-Vibe behält das Stück trotzdem.

Auf Instagram teilte Curry Fotos mit den beteiligten Musikern.

Stream: Denzel Curry - "I Against I" (Bad-Brains-Cover)

Stream: Denzel Curry - "Clout Cobain | Clout Co13a1n" (feat. Fucked Up)

Instagram-Post: Denzel Curry mit Bad Brains und Fucked Up im Studio